عملية استخباراتية بمجلس الأمن لإعلان حزب الله منظمة إرهابية
11/2/2019
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن عملية استخباراتية للجيش الإسرائيلي، بحسب وصفها، ستنفذ في مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية.
التفاصيل:
الصحيفة العبرية كشفت أن فريقا إسرائيليا قام بحملة في الأمم المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إعلان حزب الله منظمة إرهابية.
الصحيفة: وصل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وفد ضم عشرات السفراء في الأمم المتحدة، حيث قاموا بزيارة إلى الحدود مع لبنان، وتم اطلاعهم على الأنفاق التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.
سيصل وفد عسكري إسرائيلي إلى الأمم المتحدة في إطار حملة إقناع. وسيضم الوفد ضباطا كبارا في الاستخبارات العسكرية.
سيطلع الوفد، الدول الأعضاء على مخاوف اسرائيل من تعزز قوة حزب الله بعد ضمه للحكومة اللبنانية.
سيدعو الوفد أيضا إلى التعاون في منع تمركز إيران في سوريا.
مؤتمر السلام والأمن في وارسو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن موضوع إيران سيكون على رأس القضايا التي ستُطرح في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في وارسو، وأضاف أن النقطة الأبرز ستكون كيفية الحؤول دون امتلاك إيران للسلاح النووي.
نتنياهو: سأغادر هذا الأسبوع إلى وارسو لحضور مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط. سوف أقابل نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيرهم من القادة.
نتنياهو: القضية الأولى في جدول الأعمال هي إيران، كيفية الاستمرار في منعها من التخندق في سوريا، وكيفية تقويض أعمالها العدوانية في المنطقة، وقبل كل شيء، كيفية منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
خلفيات:
إسرائيل عرضت على مجلس الأمن الدولي، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2018 معلومات استخباراتية حول "حزب الله"، متهمة الجيش اللبناني بـ "العمل" لحساب الحزب.
إسرائيل، في إفادة قدّمها المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن بالمقر الأممي بنيويورك، ديسمبر/ كانون أول الماضي، لمناقشة أنفاق قالت إسرائيل إنها اكتشفتها، قرب الخط الأزرق. اتهمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بـ "عدم أداء ولايتها بالشكل المطلوب".
جيش الاحتلال الإسرائيلي كان أعلن انطلاق عملية "درع الشمال"، للكشف عن وتدمير أنفاق يقول إن "حزب الله" اللبناني، حفرها أسفل الحدود بين البلدين.
دانون قال بإفادته إن "مسؤولي الجيش اللبناني يعملون لدى منظمة حزب الله، بينما لا تؤدي قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) مهام ولايتها بالشكل المطلوب".
السفير الإسرائيلي عرض على أعضاء المجلس آنذاك معلومات استخباراتية تضمنت صورة قال إنها التقطت من الجو لمجمّع خاص أقيم في قرية "كفر كيلا" على بعد حوالي 80 مترا من الخط الأزرق على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
دانون لفت إلى أن أحد الأنفاق الأربعة يمر في هذه القرية، بالقرب من مركز مراقبة تابع لـ "يونيفيل".
في ذات الجلسة، حذرت الأمم المتحدة من خطورة "سوء التقدير" على خلفية إعلان إسرائيل اكتشاف 4 أنفاق عبر الخط الأزرق بين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
جاء التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، الذي أبلغ أعضاء المجلس بأن "يونيفيل" نشرت عناصر إضافية وفرق اتصالات في المواقع الحساسة على طول الحدود.