عملية استخباراتية بمجلس الأمن لإعلان حزب الله منظمة إرهابية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن عملية استخباراتية للجيش الإسرائيلي، بحسب وصفها، ستنفذ في مجلس الأمن الدولي لإقناع أعضائه، بإعلان حزب الله منظمة إرهابية.

التفاصيل:

الصحيفة العبرية كشفت أن فريقا إسرائيليا قام بحملة في الأمم المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إعلان حزب الله منظمة إرهابية.

الصحيفة: وصل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وفد ضم عشرات السفراء في الأمم المتحدة، حيث قاموا بزيارة إلى الحدود مع لبنان، وتم اطلاعهم على الأنفاق التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي مؤخرا.

سيصل وفد عسكري إسرائيلي إلى الأمم المتحدة في إطار حملة إقناع. وسيضم الوفد ضباطا كبارا في الاستخبارات العسكرية.

سيطلع الوفد، الدول الأعضاء على مخاوف اسرائيل من تعزز قوة حزب الله بعد ضمه للحكومة اللبنانية.

سيدعو الوفد أيضا إلى التعاون في منع تمركز إيران في سوريا.

الجيش الإسرائيلي أطلق حملة لكشف "أنفاق" أسفل الحدود مع لبنان (رويترز)

مؤتمر السلام والأمن في وارسو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن موضوع إيران سيكون على رأس القضايا التي ستُطرح في مؤتمر السلام والأمن الذي سيعقد في وارسو، وأضاف أن النقطة الأبرز ستكون كيفية الحؤول دون امتلاك إيران للسلاح النووي.

نتنياهو: سأغادر هذا الأسبوع إلى وارسو لحضور مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط. سوف أقابل نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وغيرهم من القادة.

نتنياهو: القضية الأولى في جدول الأعمال هي إيران، كيفية الاستمرار في منعها من التخندق في سوريا، وكيفية تقويض أعمالها العدوانية في المنطقة، وقبل كل شيء، كيفية منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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