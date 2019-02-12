شاهد: معاناة النازحين في المخيم "الأكثر بؤسا" شمالي سوريا

باتت حالة مخيم "عين عيسى" شمالي سوريا، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكثر بؤسًا لأولئك الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة.

لأسباب أمنية:

السكان يقولون إن كمية الطعام والشراب في المخيم قليلة، كما لا يسمح لسكان المخيم بالمغادرة دون ضمان أحد السكان المحليين في بلدة عين عيسى المجاورة لأسباب أمنية.

جلال العياف مدير المخيم، طالب منظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهد من أجل سكان المخيم الذين لم يتسلموا طرودًا غذائية خلال أكثر من شهرين، وفق قوله.

آلاف النازحين يعيشون في مخيم عين عيسى، وهناك آلاف آخرون يقيمون في مخيمات أخرى.

حوالي 20 ألف شخص غادروا مناطق متنازع عليها في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية حيث لا يزال يتحصن المئات من مقاتلي تنظيم الدولة.

فصائل كردية وقبلية، مدعومة من الولايات المتحدة، شنّت هجومًا أخيرًا على المسلحين يوم السبت الماضي، لكنهم تعرضوا لهجوم مضاد وحشي قرب حقل "العمر" النفطي شرق مدينة الميادين بمحافظة دير الزور.

نازحون في مخيم عين عيسى شمالي سوريا

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