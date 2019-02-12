شاهد: معاناة النازحين في المخيم "الأكثر بؤسا" شمالي سوريا
12/2/2019
باتت حالة مخيم "عين عيسى" شمالي سوريا، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكثر بؤسًا لأولئك الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة.
لأسباب أمنية:
السكان يقولون إن كمية الطعام والشراب في المخيم قليلة، كما لا يسمح لسكان المخيم بالمغادرة دون ضمان أحد السكان المحليين في بلدة عين عيسى المجاورة لأسباب أمنية.
جلال العياف مدير المخيم، طالب منظمات المجتمع المدني ببذل المزيد من الجهد من أجل سكان المخيم الذين لم يتسلموا طرودًا غذائية خلال أكثر من شهرين، وفق قوله.
آلاف النازحين يعيشون في مخيم عين عيسى، وهناك آلاف آخرون يقيمون في مخيمات أخرى.
حوالي 20 ألف شخص غادروا مناطق متنازع عليها في محافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية حيث لا يزال يتحصن المئات من مقاتلي تنظيم الدولة.
فصائل كردية وقبلية، مدعومة من الولايات المتحدة، شنّت هجومًا أخيرًا على المسلحين يوم السبت الماضي، لكنهم تعرضوا لهجوم مضاد وحشي قرب حقل "العمر" النفطي شرق مدينة الميادين بمحافظة دير الزور.
خلفيات:
الشريحة الأكبر من سكان سوريا ترزح تحت خط الفقر، في ظل النزاع الدامي الذي يشهده هذا البلد منذ العام 2011، وقد تسبب خلال نحو ثماني سنوات بمقتل أكثر من 360 ألف شخص ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.
قتل في الحرب الأهلية في سوريا، مئات الآلاف وأرغم الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، واستدرجت الحرب في سوريا قوى إقليمية وعالمية.
الشهر الماضي، أغرقت العواصف مخيمات اللاجئين والنازحين بمياه الأمطار ودمرت الخيام والمراتب والمواد الغذائية وزادت من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس.
هذه المخيمات عبارة عن أقمشة بلاستيكية وأسقف وجدران من الصفيح أو النايلون المسنود بالخشب، تقتلعها جميعًا العواصف الثلجية ومياه الأمطار الغزيرة، لتترك هؤلاء النازحين في العراء يواجهون الأمراض والموت.
في ديسمبر/كانون الأول 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشكل مفاجئ قرارًا بسحب القوات الأمريكية من سوريا، والشهر الماضي قال نائبه مايك بنس إن تنظيم الدولة قد مُني بالهزيمة في سوريا، وذلك بعد ساعات من مقتل جنود أمريكيين في هجوم بمدينة منبج شمالي البلاد.
المسؤولون الأمريكيون يقدرون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل قد يستمر حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان لكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء أوضاع ساحة القتال التي يصعب التكهن بها.