شاهد: لحظة انفجار هز الجانب السوري من معبر حدودي مع تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن جرحى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة، اليوم، في الطرف السوري من معبر الراعي الحدودي مع تركيا.
التفاصيل:
- سكان وموظف في مجال الطوارئ قالوا لـ "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش على مشارف بلدة الراعي السورية قرب الحدود التركية.
- موظف الطوارئ في المنطقة قال إن الانفجار أصاب نقطة تفتيش على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود وأدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين.
- قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن الانفجار وقع على الجانب السوري من معبر حدودي على بعد 32 كيلومترا غربي الراعي.
- القناة قالت إن المصابين نقلوا إلى مستشفى البلدة، واتخذت تدابير أمنية واسعة، وجرى إغلاق مخارج البلدة، الواقعة في ريف محافظة حلب، فيما هرعت فرق القبعات البيضاء (الدفاع المدني) إلى الموقع لإخماد النيران.
- يسيطر مقاتلو المعارضة على بلدة الراعي بعد أن انتزعوا السيطرة عليها من مقاتلي تنظيم الدولة خلال عملية "درع الفرات" التي شنتها أنقرة عام 2016.