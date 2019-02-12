شاهد: لحظة انفجار هز الجانب السوري من معبر حدودي مع تركيا

قالت وسائل إعلام تركية إن جرحى سقطوا في انفجار سيارة مفخخة، اليوم، في الطرف السوري من معبر الراعي الحدودي مع تركيا.

التفاصيل:

سكان وموظف في مجال الطوارئ قالوا لـ "رويترز" إن سيارة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش على مشارف بلدة الراعي السورية قرب الحدود التركية.

موظف الطوارئ في المنطقة قال إن الانفجار أصاب نقطة تفتيش على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود وأدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين.