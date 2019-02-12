شاهد: جزيرة مصرية هجرها أهلها وسكنها "خيال المآتة"

يواجه أهالي جزيرة "عواض" جنوبي مصر صعوبات في التمكن من الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم، ما جعلهم يقومون في الوقت الحالي بهجرة الجزيرة، تاركين وراءهم منازل خاوية.

الجزيرة المهجورة:

على الرغم من جمالها، أصبحت جزيرة عواض في جنوب مصر مهجورة إلى حد كبير، إذ يهجرها السكان المحليون إلى البر الرئيسي بحثًا عن الفرص.

وسط هذه المناظر الرملية الساحرة، يعاني سكان جزيرة عواض -الواقعة على بعد 15 دقيقة بالقارب من مدينة أسوان جنوبي مصر- من عدم تمكنهم من الحصول على مياه نظيفة.

أحد قاطني الجزيرة ويدعى أبو دنيا، يقول إن المشكلات المتكررة المتعلقة بفلاتر المياه وضعف الصيانة دفعت كثيرين إلى إيجاد حلول بديلة.

السكان المحليون يقولون إن احتياطي مياه في الجزيرة لا يعتمد عليه أيضًا. وتقول مشيرة أحمد وأبو دنيا إن الكثير من السكان يجلبون المياه من النهر.

نتيجة لتلك الصعوبات وإغراء الانتقال إلى مكان يسهل الوصول إليه، غادر العديد من السكان السابقين جزيرة عواض بصورة دائمة من أجل حياة أفضل في أماكن أخرى.

جزيرة عواض في جنوبي مصر.. الجزيرة المهجورة

تحديات مستمرة:

أبو دينا أضاف أن الفئات الضعيفة، مثل كبار السن، تتأثر بشكل خاص بسبب عدم وجود مواصلات للجزيرة.

نتيجة لهذا النزوح، أضحت المنازل مهجورة.

المواطن هيثم محرم قال إن العائلات غادرت الجزيرة أيضًا، حيث يتعين على الأطفال التنقل بالقارب للوصول إلى المدرسة بسبب عدم وجود تعليم على الجزيرة.

على الرغم من أنها ليست بعيدة عن مواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مثل جزيرة أجيلكيا القريبة، لا يوجد تدفق للسائحين على جزيرة عواض.

في ظل عدم وجود مرافق صحية أو مياه نظيفة أو سهولة الوصول إلى الجزيرة، يواجه سكان عواض تحديات مستمرة.

سكان الجزيرة يعانون عدم توافر المياه النظيفة

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