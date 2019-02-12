حذف مقال ينتقد الجيش الباكستاني من طبعة "نيويورك تايمز" المحلية

استبدل مقال رأي ينتقد الجيش الباكستاني بمساحة فارغة في النسخة الورقية الصادرة الثلاثاء من صحيفة "نيويورك تايمز الدولية" في باكستان .

التفاصيل

المقال كتبه "منظور باشتين" زعيم حركة تدعو لوضع حد لما تصفه بحالات الاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تستهدف مسؤولين أمنيين من عرقية البشتون.

المقال ظل متاحا بشكل واسع على الإنترنت.

المقال نشر تحت عنوان "الجيش يقول إن البشتون خونة. كل ما نريده هو حقوقنا".

تحدث باشتين في المقال عن الكيفية التي تم من خلالها "تدمير" المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان خلال الحرب الطويلة التي خاضها الجيش الباكستاني ضد مجموعات مسلحة.

وصف الكاتب مجموعته "حركة حماية البشتون" بأنها "سلمية".

باشتين: نفذنا اعتصامات عدة وتظاهرات وأملنا بشكل متواصل أن يحاول القادة الباكستانيون تبديد مخاوفنا. بدلا من ذلك، ردوا بالترهيب والعنف.

باشتين: بعد كل مظاهرة كبيرة، تعتقل الشرطة عددا من نشطاء حركة البشتون وأنصارها وتوجه لهم اتهامات بإثارة الشغب والخيانة أو الإرهاب.

اتهم كاتب المقال المؤسسة الأمنية كذلك بالعمل على ضمان "عدم نشر شيء عن حركتنا في الصحف وشبكات التلفزيون الباكستانية الرئيسية".

تنبيه نشر في أسفل العامود الفارغ في الصفحة الأولى قال إن المقال "حذف من النسخة المطبوعة من قبل الناشر في باكستان. لا دور لنيويورك تايمز وفريقها التحريري في ذلك".

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