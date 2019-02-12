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ترمب ينتقد نائبة مسلمة بالكونغرس.. ما علاقة إسرائيل؟

النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر
النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر
12/2/2019

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الإثنين، انتقادات شديدة اللهجة إلى النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر.

ما القصة؟
  • جاءت الانتقادات بعد تصريحات لعمر، الأحد، قالت فيها إن الدعم الأمريكي لإسرائيل ورائه أموال لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك). 
  • في تصريحات صحفية أدلى بها وهو على متن الطائرة متجهًا إلى ولاية تكساس، قال ترمب معلقًا على تصريحات عمر: "أرى أن عليها أن تخجل من نفسها. لقد كان تصريحًا سيئًا للغاية، وأرى اعتذارها كافيًا".
اعتذار إلهان:
  • في اعتذارها الإثنين، قالت النائبة الديمقراطية، في بيان عبر تويتر، "يجب أن نكون دائما على استعداد للتراجع والتفكير في النقد، كما أتوقع أن يسمعني الناس عندما يهاجمني البعض من أجل هويتي، ولهذا السبب أعتذر بشكل قاطع".
  • وأضافت النائبة الأمريكية، من أصل صومالي،: "في الوقت نفسه، أعيد التأكيد على الدور الإشكالي الذي تلعبه جماعات الضغط في سياستنا، سواء أكانت AIPAC أو NRA أو صناعة الوقود الأحفوري".
  • في وقت سابق، انتقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، عمر وطالبتها بالاعتذار على استخدامها "مصطلحات معادية للسامية" في تغريدتها.
  • وقالت بيلوسي وعدد من القادة الديموقراطيين "ندين هذه التصريحات وندعو النائبة عمر إلى الاعتذار فوراً على هذه التصريحات المسيئة".
  • كما كتبت بيلوسي على تويتر أنها تحدثت مع عمر، "واتفقتا على أنه يتعين علينا أن نغتنم هذه اللحظة للتقدم إلى الأمام في رفضنا معاداة السامية بجميع أشكالها".
خلفيات:
  • كانت عمر قد اعتذرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن تغريدة كتبتها عام 2012 اعتبرت "مسيئة" لإسرائيل.
  • آنذاك، علقت "إلهان عمر" على حرب غزة قائلة: "إسرائيل قامت بتنويم العالم مغناطسيا، فليوقظ الله الناس، وليساعدهم على رؤية ممارسات إسرائيل الشريرة".
  • يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين مسلمتين، وهما إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، ورشيدة طليب فلسطينية الأصل. 
المصدر : الأناضول
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