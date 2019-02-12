ترمب يرفض محاولات في الكونغرس لوقف دعم حرب اليمن

هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الإثنين، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد محاولة في الكونغرس لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في حرب اليمن.

وبذلك يستمر ترمب في مواجهة مع المشرعين بشأن السياسة الأمريكية تجاه الرياض.

رسالة قوية للسعودية:

مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون أعادوا قبل نحو أسبوعين طرح قرار بشأن سلطات الحرب كسبيل لتوجيه رسالة قوية إلى الرياض بشأن الكارثة الإنسانية في اليمن وللتنديد بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

لكن الإدارة الأمريكية قالت إن القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تقدم دعمًا يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعمًا بقوات قتالية.

إدارة ترمب أضافت أيضًا أن الإجراء من شأنه أن يضر بالعلاقات في المنطقة ويضعف قدرة الولايات المتحدة على منع انتشار التطرف العنيف.

الخميس الماضي، تبنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن بأغلبية 25 صوتًا مقابل 17، وشمل المشروع فرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل خاشقجي.

الكونغرس الأمريكي (رويترز)

انتهاء المهلة:

البيت الأبيض أغضب الكثيرين من أعضاء الكونغرس، ومنهم رفاقه الجمهوريون، بعدم التزامه بمهلة نهائية يوم الجمعة لتقديم تقرير بشأن مقتل خاشقجي في العام الماضي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

إد بيرلماتر عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، قال في جلسة للمجلس بشأن القرار أمس الإثنين "من الصعب أن يشعر المرء بأي تعاطف أو ببعض الالتزام تجاه نظام يفعل مثل تلك الأشياء".

التحالف في اليمن:

السعودية، التي يعتبرها ترمب شريكا مهما في المنطقة، تقود التحالف الذي يقاتل المسلحين الحوثيين في اليمن. وأودت الحرب بأرواح عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.

الولايات المتحدة تدعم الحملة الجوية بقيادة السعودية في اليمن بمهام لإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو فضلًا عن دعم يتعلق بجمع المعلومات والاستهداف.

جنود سعوديون يقفون في مهبط للطائرات بمطار في محافظة مأرب اليمنية (غيتي)

بين الديموقراطيين والجمهوريين: