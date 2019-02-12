بدء محاكمة قادة محاولة انفصال كتالونيا عن إسبانيا

بدأت اليوم (الثلاثاء) محاكمة تاريخية لـ 12 من قادة انفصال إقليم كتالونيا أمام المحكمة العليا في مدريد بسبب دورهم في محاولة الانفصال عن إسبانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ما القصة؟

كارلوس ليميس رئيس المحكمة العليا الإسبانية قال إنها أهم محاكمة ننظمها منذ إرساء الديموقراطية في البلاد بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975.

يفترض أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية حوالي ثلاثة أشهر، لكن الحكم قد لا يصدر قبل يوليو/تموز.

الشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال هذه الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فر إلى بلجيكا.

سيكون بوتشيمون الغائب الأكبر عن هذه المحاكمة إذ إن إسبانيا لا تحاكم غيابيا المتهمين بجنح خطرة.

سيبث التلفزيون الوطني المحاكمة مباشرة، واعتمد 600 صحفي من 150 وسيلة إعلام لتغطيتها.

طلب الادعاء عقوبات تصل إلى السجن 25 عاما للمتهمين الـ12 الذين كانوا عند الوقائع مسؤولين في حكومة المنطقة أو في برلمانها أو في المنظمتين الانفصاليتين اللتين تتمتعان بنفوذ كبير "الجمعية الوطنية الكتالونية" (آ ان سي) و"اومنيوم كولتورال".

يلاحق تسعة بتهمة التمرد المشددة بجنحة اختلاس أموال لستة منهم، وهم في التوقيف الاحتياطي بعضهم منذ سنة.

أما المسؤولون الثلاثة الآخرون فمتهمون بالعصيان واختلاس أموال.

الداعمون لأفراد المحاكمة قرروا التظاهر في كتالونيا ومدريد وعواصم أوربية ـ رويترز

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