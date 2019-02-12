انتقادات للتعديلات الدستورية في مصر ودعوات للتحرك ضدها

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بشدة التعديلات المقترحة على الدستور المصري، داعية واشنطن ولندن وباريس إلى التحرك ضد خطوة "تعزيز الحكم السلطوي" في مصر.

دعوة هيومن رايتس ووتش

المنظمة الدولية قالت إن التعديلات المقترحة من شأنها السماح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته عام 2022 بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 إلى 6 سنوات .

مايكل بيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح على حقوق الإنسان.

بيغ: استمرار صمت حلفاء نظام السيسي يشجعه، إذا رغبت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، فعليها أن تتحرك الآن.

خلفية