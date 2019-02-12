اللقاء الفلسطيني يرفض صفقة القرن وتفاهم لأداء سكان غزة للعمرة

كشف مصدر فلسطيني لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن الفصائل المُجتمعة في العاصمة الروسية موسكو، توافقت على رفض الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

كما أكدت الفصائل تمسكها بالوساطة المصرية، في الملفات الفلسطينية المتعددة، وفقًا للمصدر ذاته.

من جهة أخرى، أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم، التوصل إلى اتفاق مع مصر للسماح لسكان قطاع غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية لأول مرة منذ أربعة أعوام.

لقاء موسكو:

المصدر المطلع قال لـ"الأناضول"، إن مسودة البيان النهائي للاجتماع، طالبت أيضًا بضرورة السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

المصدر أضاف "شددت مسودة البيان الختامي التي لم يتم إقرارها بعد، على رفض صفقة القرن والمخططات الأمريكية".

البيان المنتظر، سيدعو روسيا إلى "لعب دور أكبر في القضية الفلسطينية".

مسودة البيان الختامي، أكدت وفق المصدر، أهمية الدور المصري في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن الدور الروسي "مكمّلًا له"، وليس بديلًا عنه.

مصر تتوسط منذ سنوات بين الفصائل الفلسطينية، بغرض إتمام المصالحة الفلسطينية، وكذلك بين الفصائل و"إسرائيل"، في العديد من القضايا والملفات.

المصدر قال إن بنود البيان الختامي المنتظر، لم تتطرق إلى القضايا الداخلية التفصيلية، ومنها شكل "الحكومة الفلسطينية الجديدة".

البيان لم يتطرق أيضًا إلى العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

الفصائل المشاركة:

ممثلو 12 فصيلًا فلسطينيًا، بدأوا الاثنين، حوارات تستمر حتى غد الأربعاء لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.

من المتوقع أن تعقد الفصائل، اليوم، اجتماعًا رسميًا مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لاستعراض مجمل النقاشات التي أجرتها.

من أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو: حركات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب.

السماح لأهالي غزة بأداء العمرة:

تم التوصل لاتفاق فلسطيني مصري يسمح لسكان غزة بالسفر لأداء مناسك العمرة في السعودية لأول مرة منذ 4 أعوام، حسبما أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم.

وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية يوسف ادعيس، قال في بيان، إن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة لسكان قطاع غزة بعد توقفها لمدة أربعة أعوام.

ادعيس أوضح أنه تم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من الشهر المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، على أن يغادر المعتمرون عبر معبر رفح قبل ذلك بيوم.

الوزير أشار إلى أنه تم يوم أمس توقيع الاتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج ومعتمري فلسطين، وجمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة.

بحسب البيان، فإنه من المتوقع أن يسافر أسبوعيا 1064 معتمرًا من سكان قطاع غزة.

وكان تم منع سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني نسمة من أداء مناسك العمرة منذ أربعة أعوام بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية وأزمة إغلاق معبر رفح المتكررة.

وتكبدت شركات الحج والعمرة البالغ عددها 77 شركة في قطاع غزة خسائر تتجاوز مليون دولار أمريكي سنويًا بسبب عدم تمكين المعتمرين من السفر بحسب مسؤولين محليين.