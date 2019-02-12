الصين: الهواجس الأمريكية بشأن هواوي لا أساس لها

رفضت الصين الثلاثاء التحذير الأمريكي الأخير من استخدام أجهزة "هواوي" معتبرة أنه لا أساس له من الصحة، في وقت يواجه عملاق الاتصالات الصيني اتهامات بالتجسس في دول عدة.
التفاصيل
- تطال ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية وأكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية اتّهامات منذ أشهر، وتعتبر واشنطن أن استخدام أجهزة هذا العملاق في أي بلد قد يتيح للصين التجسس على هذا البلد.
- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ: الولايات المتحدة لم تدخر جهدا من أجل تلفيق شتى أنواع الاتهامات التي لا أساس لها.
- المتحدثة: الولايات المتحدة تزرع الشقاق بين الصين ودول أخرى.
- المتحدثة: إجراءات واشنطن غير منصفة وغير أخلاقية.
اتهامات أمريكية
- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: من الصعب على الولايات إقامة شراكة مع دول تسمح بوجود تجهيزات هواوي قرب منظومات أمريكية مهمة.
- بومبيو: نريد أن نبين لهم فوائد استخدام تلك التجهيزات ومخاطرها.
خلفية
- تصريحات بومبيو تأتي بعد أقل من أسبوع من جولة فريق من المسؤولين الأمريكيين على عواصم دول الاتحاد الأوربي، ولاسيما بروكسل، من أجل دعوة الحكومات الأوربية إلى حظر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي في مشاريع البنى التحتية للاتصالات.
- دول غربية عدة أعربت عن مخاوف من أن يتيح استخدام محطات اتّصالات هواوي وغيرها من التجهيزات للصين الوصول إلى شبكة بنى تحتية عالمية في غاية الأهمية، وأن يسمح لبيجين بالتجسس على حكومات أجنبية.
- في ديسمبر/كانون الأول أعلنت مجموعة "بي تي" البريطانية للاتصالات حظر أجهزة هواوي في شبكتها للهواتف الجوالة، بعد أن أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أن الشركة الصينية تشكل تهديدا أمنيا.
- أصدرت أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة حظرا مماثلا العام الماضي.
- تصر هواوي على رفض هذه الهواجس التي اعتبرها نائب رئيس الشركة وممثلها في الاتحاد الأوربي إبراهام ليو "مزاعم فارغة لا أساس لها".