الصين: الهواجس الأمريكية بشأن هواوي لا أساس لها

رفضت الصين الثلاثاء التحذير الأمريكي الأخير من استخدام أجهزة "هواوي" معتبرة أنه لا أساس له من الصحة، في وقت يواجه عملاق الاتصالات الصيني اتهامات بالتجسس في دول عدة.

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تطال ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية وأكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية اتّهامات منذ أشهر، وتعتبر واشنطن أن استخدام أجهزة هذا العملاق في أي بلد قد يتيح للصين التجسس على هذا البلد.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ: الولايات المتحدة لم تدخر جهدا من أجل تلفيق شتى أنواع الاتهامات التي لا أساس لها.

المتحدثة: الولايات المتحدة تزرع الشقاق بين الصين ودول أخرى.

المتحدثة: إجراءات واشنطن غير منصفة وغير أخلاقية.

اتهامات أمريكية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: من الصعب على الولايات إقامة شراكة مع دول تسمح بوجود تجهيزات هواوي قرب منظومات أمريكية مهمة.

بومبيو: نريد أن نبين لهم فوائد استخدام تلك التجهيزات ومخاطرها.

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