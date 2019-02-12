السودان.. اعتقالات لأساتذة جامعيين وإعلاميين ووقفات للأطباء والصيادلة (صور)

اعتقلت عناصرالأمن السوداني، اليوم، مجموعة من الأساتذة الجامعيين في الخرطوم كانوا متوجهين للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد حكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما صرح زملاؤهم لوكالة "فرانس برس".

التفاصيل:

اليوم نشرت السلطات عناصر من قوات الأمن قرب جامعة الخرطوم حيث كان يعتزم عدد من أساتذة الجامعات والمحاضرين المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، بحسب شهود عيان.

ممدوح محمد الحسن، المتحدث باسم مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، قال لفرانس برس: اعتقلت قوات الأمن من أمام دار أساتذة جامعة الخرطوم 14 أستاذا ومحاضرا، ثمانية منهم من جامعة الخرطوم، وستة من جامعات أخرى عندما كانوا يحاولون بدء وقفة احتجاجية دعا إليها تجمع أساتذة ومحاضري الجامعات السودانية بالتعاون مع المهندسين السودانيين.

لم يتمكن العديد من الأساتذة الآخرين من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بعدما أغلق عناصر الأمن بوابة المكان الذي تجمعوا فيه قبل المغادرة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.

محاضر في جامعة الخرطوم ذكر أن عناصر الأمن اعتقلوا 14 أستاذا.

عناصر الأمن دأبت على اعتقال الأساتذة وغيرهم من المهنيين في حملة قمع ضد الاحتجاجات منذ بدئها في 19 ديسمبر/كانون الأول.

اعتقال إعلاميين

بيان صادر عن تجمع الإعلاميين السودانيين (غير حكومي)، قال إن القوات الأمنية، اعتقلت عددا من الإعلاميين قبل بدء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الإعلام بالخرطوم، تطالب بالحريات وحرية الصحافة والإعلام.

البيان أضاف أن عددا من الإعلاميين وأساتذة الإعلام، توافدوا لموقع الوقفة، لكن القوات الأمنية اعتقلت الإعلاميين: أبوبكر عابدين، ووائل محمد الحسن، وعزيزة عبد الكريم، وآخرين، لم يتبين عددهم وهويتهم بعد، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.

وقفة للأطباء والصيادلة

نظم الأطباء والصيادلة وأخصائيو المختبرات الطبية، وقفات احتجاجية، اليوم، في 9 مدن سودانية.

لجنة أطباء السودان (غير حكومية) قالت إن الأطباء والكوادر الطبية (صيادلة، أطباء أسنان، أخصائيو مختبرات) في المستشفيات الحكومية نفذوا وقفات احتجاجية في مدن كسلا (شرق)، القضارف (شرق)، الأبيض (جنوب)، شندي (شمالا) ونيالا (غرب).

لجنة الأطباء نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، صورا لعشرات الأطباء وهم يرفعون لافتات مكتوب على بعضها: "تجمع المهنيين يمثلني" و "تسقط بس" و "مقتل معلم.. مقتل أمة" إضافة إلى شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

لجنة الصيادلة المركزية (غير حكومية) أعلنت أن الأطباء والصيادلة، وأخصائيي المختبرات نفذوا وقفات احتجاجية في مستشفى مدني بولاية الجزيرة (وسط)، وسنار بولاية سنار (جنوب شرق).

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