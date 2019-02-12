البرادعي عن مخالفة الدستور المصري: البقاء للأقوى

واصل السياسي المصري الدكتور محمد البرادعي، اليوم، انتقاده لمساعي تعديل الدستور ومخالفته في بلاده، واصفا ذلك الوضع بأنه "نموذج لسياسة الفوضى والبقاء للأقوى".

التفاصيل:

انتقاد البرادعي جاء في تغريدة، عبر حسابه على تويتر، تعقيبا على تأخر البرلمان في مناقشة قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وتقديم مقترح بإجراء تعديلات على هذا الدستور الصادر قبل 5 سنوات فقط.

البرادعي، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور (2013 – 2014) قال "عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الاجتماعي الذي يربطنا، كأننا نقول إن الفوضى هي منهجنا وإن البقاء للأقوى".

البرادعي تساءل مستنكرا: "هل هذا ما نبتغيه للوطن، وهل هذه هي الصورة التي نود أن يراها العالم؟".

لم يناقش البرلمان المصري، منذ انعقاده عام 2016، قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليها بالدستور، وسط أحاديث برلمانية أنها ستؤدي لتسوية غير مرغوبة حاليا مع جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعدها السلطات "إرهابية" منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والمنتمي للجماعة في صيف 2013.‎

عندما نتجاهل الدستور ونخالف مواد قاطعة فيه مثل مايتعلق بالعدالة الإنتقالية والصحة والتعليم وتداول السلطة، فإننا بذلك نفسخ العقد الإجتماعي الذي يربطنا وكأننا نقول أن الفوضى هى منهجنا وأن البقاء للأقوى. هل هذا ما نبتغيه للوطن وهل هذه هى الصورة التي نود أن يراها العالم؟ — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 12, 2019

مناقشة التعديلات

يبدأ البرلمان المصري، غدا الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات رئاسية جديدة.

إذا وافقت اللجنة العامة في البرلمان على طلب التعديل، تُناقش نصوص التعديل، وتحتاج في نهاية الأمر موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وتعرض التعديلات للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من الموافقة.

الثلاثاء الماضي، أعلن البرلمان المصري أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها قبل يومين آنذاك، ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

موقع مجلس النواب أكد أن رئيس المجلس علي عبد العال "قرر تقديم موعد انعقاد الجلسة العامة" المقبلة للبرلمان الى غد الأربعاء بدلا من الأحد المقبل.

جدول أعمال الجلسة المنشور على الموقع تضمن مناقشة طلب التعديلات الدستورية الذي تقدم به 155 عضوا في مجلس النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).

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