الإمارات تفرج عن صحفي أردني سجنته 3 سنوات

أفرجت الإمارات، اليوم، عن الصحفي الأردني تيسير النجار بعدما سجنته لأكثر من ثلاث سنوات إثر انتقاده مواقف ابوظبي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.
التفاصيل:
- الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة أعلن "الإفراج عن المواطن الأردني الصحفي تيسير النجار الذي وصل إلى المملكة بعد ظهر (الثلاثاء)".
- القضاة عبر في بيان عن "الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات الشقيقة على تجاوبهم وموقفهم الإيجابي بالإفراج عن المواطن النجار وإعفائه من الغرامات المستحقة عليه تقديرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين".
- القضاة أشار إلى أن "وزارة الخارجية الأردنية تابعت من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر سفارة المملكة في أبو ظبي قضية النجار".
- نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة، أكد لوكالة "الأناضول"، نبأ الإفراج عن الصحفي النجار وبأنه "كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأردن".
- السعايدة أضاف "تم العفو عن قيمة الغرامة المترتبة على الزميل النجار، بمتابعة حثيثة من الدولة الأردنية ممثلة بالديوان الملكي والحكومة ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين".
- قناة "المملكة الأردنية" (حكومية)، أعلنت في خبر عاجل على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن زوجته، عودة النجار إلى عمان، بعد الإفراج عنه في الإمارات.
- مصدر حكومي إماراتي، فضل عدم كشف اسمه، قال لـوكالة "فرانس برس" إن "النجار غادر البلاد (الإمارات)، وتم الإفراج عنه" بدون إعطاء أي تفاصيل.
- منظمة مراسلون بلا حدود قالت في تغريدة على تويتر أنها "سعيدة بالإفراج عن الصحفي تيسير النجار المحتجز منذ ديسمبر/ كانون أول 2015. وكانت المنظمة قد طالبت السلطات الإماراتية بالإفراج عنه".
خلفيات:
- المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات كانت قد حكمت في مارس/آذار 2017 بالسجن على النجار لمدة 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) وإبعاده، بتهمة "إهانة رموز الدولة".
- النجار كان قد اعتقل إثر تعليقات كتبها على فيسبوك اعتبرت مهينة لرموز الإمارات بعد انتقاده موقف دول منها الإمارات من حرب إسرائيل على قطاع غزة العام 2014.
- زعمت السلطات الإماراتية آنذاك أن النجار انتقد في حديثه مع زوجته على الهاتف دولة الإمارات، ولم يعرف كيف حصلت على التسجيلات الصوتية، حيث منعته شرطة دبي فيما بعد من ركوب الطائرة المتجهة إلى عمان لزيارة عائلته، بحسب مقربين من العائلة.
- وجهت للنجار عند توقيفه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
- المادة 29 في القانون الإماراتي تنص على تجريم كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي "معلومات وتصريحات أو شائعات ذات طبيعة ساخرة أو مسيئة لسمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو كل ما يرمز إليها.
- منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، كانتا قد طالبتا الإمارات في ديسمبر/كانون أول الماضي، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني، بعد أن أكمل في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.
- لم يكن النجار قد ذهب إلى الإمارات بعد نشره المنشورين الذين أدين بسببهما، بل كان في الأردن، يعمل صحفيًا في وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وصحيفة الدستور.