الإمارات تفرج عن صحفي أردني سجنته 3 سنوات

أفرجت الإمارات، اليوم، عن الصحفي الأردني تيسير النجار بعدما سجنته لأكثر من ثلاث سنوات إثر انتقاده مواقف ابوظبي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014.

التفاصيل:

ترحب مراسلون بلا حدود سماع إطلاق سراح الصحفي تيسير النجار ، المسجون منذ ديسمبر / كانون الأول 2015 ، وعودته إلى الأردن. طلب @RSF_inter إطلاق سراحه من السلطات الإماراتية https://t.co/7MkXwWgYGu

بعد 3 سنوات من السجن في #الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك، يعود الصحفي #تيسير_النجار إلى بلده #الأردن . مبروك! https://t.co/bK7VYxspnH pic.twitter.com/8wb7QsTDef

خلفيات:

نهنىء الزميل الصحفي الأردني #تيسير_النجار الذي أفرج عنه اليوم بعد اعتقال ظالم دام ثلاث سنوات في سجون #أبو_ظبي والجريمة الكبرى التي ارتكبها كانت تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي تعاطف فيها مع غزة ومقاومتها !!

الإمارات تفرج عن الصحفي الأردني #تيسير_النجار بعد قضائه 3 سنوات في سجونها بالإضافة لغرامة مالية بقيمة نصف مليون درهم على خلفية منشور على صفحته في "الفيسبوك" انتقد موقفها من العدوان على قطاع #غزة عام 2014.

حين يصبح الوقوف مع فلسطين و غزة جريمة في نظر بعض الأنظمة (العربية)

— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 12, 2019