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وجبة بـ"دولار".. حملة لإنقاذ أطفال غزة

د. عصام يوسف, رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة
د. عصام يوسف, رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة
11/2/2019

وجه رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، عصام يوسف، نداءً لإنقاذ أطفال القطاع، في ظل التحذيرات من انتشار سوء التغذية

ودعا يوسف في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير للمشاركة في حملة "وجبة بدولار تنقذ طالب" (1000 دولار لألف يوم).

أبرز تصريحات يوسف:
  • الحملة تعتمد على توفير وجبة غذاء يوميًا للطلبة خلال الدوام الدراسي.
  • الوضع الاقتصادي والمعيشي في المدارس صعب للغاية وكارثي ولا ينفصل عن الحالة المأساوية في غزة بسبب الحصار والإغلاق والاعتداءات المستمرة.
  • ارتفاع نسبة الفقر لما يزيد عن 80‎%‎، ونسبة البطالة نحو 65%‎، ينعكس سلبًا على واقع الطلبة بسبب ما تعانيه عائلاتهم من فقر.
  • توفير الوجبات اليومية للطلبة هي أبسط الحقوق لهم، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة بقوة وفاعلية في هذه الحملة لحماية جيل كامل من الأمراض والجهل.
  • هذه الحملة ستسهم أيضا في تحسين التحصيل الدراسي للطلبة، حيث إن هذه الأزمة ستؤثر سلبًا عليهم وعلى دراستهم.
  • الشعب الفلسطيني شعب متعلم ومتميز، واستهداف التعليم بكل مكوناته جزء من الحرب والحصار الإسرائيلي.
أزمة المياه في غزة- أحد مظاهر الحصار (رويترز)

 

والشهر الماضي، أعلن يوسف عن إطلاق حملة مماثلة تهدف لتوفير الوقود للمستشفيات، من خلال المساهمة الفاعلة لدعم القطاع الصحي في غزة.

وشدّد على أهمية التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي للحيلولة دون وقوع الكارثة التي وصفها بـ"مجزرة الأطفال المرضى"، والإسراع في توفير الوقود بهدف استمرار عمل المستشفيات في غزة بالشكل المعتاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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