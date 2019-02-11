شاهد: وزيرا خارجية قطر وفرنسا يتفقان على حوار استراتيجي

اتفق وزيرا خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفرنسا جان ايف لودريان، الإثنين على إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين بشأن مجالات عدة من بينها الأزمتان الليبية والسورية.

التفاصيل