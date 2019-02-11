شاهد: وزيرا خارجية قطر وفرنسا يتفقان على حوار استراتيجي

اتفق وزيرا خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وفرنسا جان ايف لودريان، الإثنين على إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين بشأن مجالات عدة من بينها الأزمتان الليبية والسورية.
التفاصيل
- وزير خارجية قطر:" نتطلع لأن يكون الحوار الاستراتيجي رافدا هاما لكافة أشكال التعاون بين البلدين".
- الوزير القطري: المباحثات مع الجانب الفرنسي تناولت قضايا عدة بينها مكافحة الإرهاب والأمن.
- وزير الخارجية الفرنسي: الحوار الاستراتيجي بين البلدين يتناول الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى.
- جان ايف لودريان:"العلاقات بين الدول يجب أن تحل من خلال الحوار، ولا يجب أن تدفع الشعوب ثمنها".
- لودريان: سنكون إلى جانب قطر وتدعمها في تنظيم كأس العالم 2022.