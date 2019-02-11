شاهد: نتنياهو يهدد بمحو "إيران الثورة"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، من أن "أي محاولة من قبل إيران لقصف تل أبيب وحيفا، ستكون آخر أيام ثورتها التي يحتفلون بها".
التفاصيل:
- جاء حديث نتنياهو في فيديو قصير بثه على حسابه بموقع تويتر، ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتدمير حيفا وتل أبيب في حال قامت إسرائيل أو أمريكا بقصف طهران.
- نتنياهو: أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الايراني، لكنها لا ترهبني، وأضاف: إذا حاول هذا النظام أن يرتكب خطأ فادحا، بقصف وتدمير تل أبيب وحيفا، فلن ينجح ذلك.
- نتنياهو تابع محذرا: سيكون ذلك آخر أيام الثورة التي سيحتفلون بها، يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.
خلفيات:
- في وقت سابق،الإثنين، احتفلت مئات آلاف الإيرانيين في طهران بالذكرى الـ40 لـ "انتصار الثورة الإسلامية".
- خلال الاحتفال أدان الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال الاحتفال كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل.
- كُتب على بعض اللافتات خلال الاحتفال "الموت لإسرائيل" و "لن تعيش إسرائيل 25 سنة أخرى"، وأحرقت أعلام أمريكية وإسرائيلية.
- وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن إيران استعرضت صواريخها الباليستية خلال المسيرة، بينها صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ أرض-أرض مداه 700 كيلومتر، وصاروخ قيام، الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر.
- رفع متظاهرون لافتات قطعت على هيئة كلاب. وحملت إحدى اللافتات وجه ترمب وحملت أخرى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
- يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية قال إن طهران ستمحو مدنا في إسرائيل من على الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.
- تحتفل إيران بالذكرى الأربعين للثورة (يناير 1978- فبراير 1979) التي أسقطت حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
- تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما تندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
- إسرائيل شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضا قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.