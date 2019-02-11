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شاهد: نتنياهو يهدد بمحو "إيران الثورة"

إيرانيون يحرقون أعلام أمريكا وإسرائيل خلال احتفالهم اليوم
إيرانيون يحرقون أعلام أمريكا وإسرائيل خلال احتفالهم اليوم
11/2/2019

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، من أن "أي محاولة من قبل إيران لقصف تل أبيب وحيفا، ستكون آخر أيام ثورتها التي يحتفلون بها".

التفاصيل:
  • جاء حديث نتنياهو في فيديو قصير بثه على حسابه بموقع تويتر، ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني بتدمير حيفا وتل أبيب في حال قامت إسرائيل أو أمريكا بقصف طهران.
  • نتنياهو: أنا لا أتجاهل التهديدات التي يوجهها النظام الايراني، لكنها لا ترهبني، وأضاف: إذا حاول هذا النظام أن يرتكب خطأ فادحا، بقصف وتدمير تل أبيب وحيفا، فلن ينجح ذلك.
  • نتنياهو تابع محذرا: سيكون ذلك آخر أيام الثورة التي سيحتفلون بها، يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.

خلفيات:
  • في وقت سابق،الإثنين، احتفلت مئات آلاف الإيرانيين في طهران بالذكرى الـ40 لـ "انتصار الثورة الإسلامية".
  • خلال الاحتفال أدان الرئيس الإيراني، حسن روحاني خلال الاحتفال كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل.
  • كُتب على بعض اللافتات خلال الاحتفال "الموت لإسرائيل" و "لن تعيش إسرائيل 25 سنة أخرى"، وأحرقت أعلام أمريكية وإسرائيلية.
  • وكالة تسنيم للأنباء ذكرت أن إيران استعرضت صواريخها الباليستية خلال المسيرة، بينها صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ أرض-أرض مداه 700 كيلومتر، وصاروخ قيام، الذي يبلغ مداه 800 كيلومتر.
  • رفع متظاهرون لافتات قطعت على هيئة كلاب. وحملت إحدى اللافتات وجه ترمب وحملت أخرى وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
  • يد الله جواني مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية قال إن طهران ستمحو مدنا في إسرائيل من على الأرض إذا هاجمت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

 

  • تحتفل إيران بالذكرى الأربعين للثورة (يناير 1978- فبراير 1979) التي أسقطت حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
  • تتهم إسرائيل إيران بمواصلة القيام بنشاطات نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، كما تندد بدعمها لحزب الله اللبناني.
  • إسرائيل شنت عشرات الغارات على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، تقول إنها استهدفت أيضا قوافل سلاح إيراني إلى حزب الله.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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