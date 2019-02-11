سي إن إن: السعودية والإمارات أمدتا الحوثيين والقاعدة بأسلحة أمريكية
11/2/2019
تحت عنوان "تباع إلى الحلفاء وتصل إلى الأعداء" نشرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية تحقيقا صحفيا أجرته بشأن الأسلحة التي تمد بها الولايات المتحدة الأمريكية السعودية والإمارات.
التحقيق أكد أن السعودية وشركاءها في التحالف بحرب اليمن نقلت أسلحة أمريكية الصنع إلى مسلحين تابعين للقاعدة وفصائل تابعة لإيران في انتهاك لاتفاقاتها مع الولايات المتحدة.
التحقيق: الأسلحة الأمريكية عرفت طريقها إلى أيدي الحوثيين الذين تدعمهم إيران ضد قوات التحالف السعودي الإماراتي ما يهدد بفضح التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لدى طهران واحتمال أن يعرض ذلك حياة الجنود الأمريكيين للخطر في مناطق صراعات أخرى بالعالم.
تحقيق "سي إن إن" كشف أن السعودية والإمارات استخدمتا الأسلحة الأمريكية كعملة لشراء الولاءات من الميليشيات والقبائل في اليمن.
وأكدت الشبكة نقلا عن خبراء ومحللين تحدثوا إليها أن تسليم المعدات العسكرية الأمريكية إلى أطراف ثالثة يعد خرقا لشروط بيع الأسلحة الواردة من الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول عسكري أمريكي بعد أن عرضت شبكة سي إن إن الاستنتاجات التي توصلت إليها، أن هناك تحقيق يجري في هذه المسألة.
تقول الشبكة إن التساؤل الجديد الذي يطرح نفسه حاليا هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قد فقدت السيطرة على حليف رئيس يترأس واحدة من أفظع الحروب في العقد الماضي وما إذا كانت المملكة العربية السعودية لديها الإحساس بالمسؤولية بما يكفي للاستمرار في شراء أسلحة متطورة، وتضيف الشبكة أن تحقيقات سابقة لها أثبتت أن الأسلحة الأمريكية الصنع استخدمت في سلسلة من هجمات التحالف السعودي المميتة التي أودت بحياة العشرات من المدنيين، من بينهم أطفال في اليمن وذلك وسط غضب دولي بعد قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" العام الماضي داخل مقر القنصلية السعودية بإسطنبول.
في عام 2015، بدأت الرياض تشكيل تحالف للإطاحة بالحوثيين المدعومين من إيران وإعادة حكومة الرئيس عبده ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
كشفت سي إن إن عن وجود سيارات ومصفحات ومدرعات أمريكية في أيدي الميليشيات باليمن وبرصد الرقم التسلسلي لتلك المدرعات ثبت أنه تم تصنيعها من جانب شركة أمريكية تعد أكبر مزود للمركبات المدرعة للجيش الأمريكي.