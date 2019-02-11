سي إن إن: السعودية والإمارات أمدتا الحوثيين والقاعدة بأسلحة أمريكية

تحت عنوان "تباع إلى الحلفاء وتصل إلى الأعداء" نشرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية تحقيقا صحفيا أجرته بشأن الأسلحة التي تمد بها الولايات المتحدة الأمريكية السعودية والإمارات.

رقم تسلسلي لمدرعة أمريكية في يد الحوثيين " سي إن إن "

التحقيق أكد أن السعودية وشركاءها في التحالف بحرب اليمن نقلت أسلحة أمريكية الصنع إلى مسلحين تابعين للقاعدة وفصائل تابعة لإيران في انتهاك لاتفاقاتها مع الولايات المتحدة.

التحقيق: الأسلحة الأمريكية عرفت طريقها إلى أيدي الحوثيين الذين تدعمهم إيران ضد قوات التحالف السعودي الإماراتي ما يهدد بفضح التكنولوجيا العسكرية الأمريكية لدى طهران واحتمال أن يعرض ذلك حياة الجنود الأمريكيين للخطر في مناطق صراعات أخرى بالعالم.