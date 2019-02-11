جنرال أمريكي: بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال "أسابيع"

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية إنه من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا خلال أسابيع اعتمادا على الأوضاع على الأرض.

التفاصيل:

فوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حذر من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا حيث يشن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجوما أخيرا على جيوب تنظيم الدولة الإسلامية قرب الحدود العراقية.

بدأت القوات الأمريكية بالفعل في سحب العتاد من سوريا. وسئل فوتيل عما إذا كان سحب القوات الأمريكية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خلال أيام أو أسابيع فقال "ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى هذا كله يحدده الوضع على الأرض".

فوتيل قال للصحفيين المسافرين معه خلال زيارة للشرق الأوسط "فيما يتعلق بالانسحاب. أعتقد أننا على المسار الصحيح حيثما نريد أن نكون".

فوتيل: "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد نقل هذه المواد، هذا العتاد، الذي لا نحتاجه".

لم يتكهن فوتيل بموعد الانتهاء من الانسحاب.

وساهم إعلان ترمب المفاجئ في ديسمبر/ كانون الأول 2018 سحب القوات الأمريكية من سوريا في استقالة جيم ماتيس وزير الدفاع كما جعل المسؤولين العسكريين الأمريكيين يهرعون لإعداد خطة انسحاب تحافظ على أكبر قدر ممكن من المكاسب.

وأُرسل مئات الجنود الإضافيين إلى سوريا لتسهيل الانسحاب.

ويقدر المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة بأن تنفيذ الانسحاب من سوريا بشكل كامل قد يستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/نيسان لكنهم أحجموا عن تحديد جدول زمني دقيق في ضوء أوضاع ساحة القتال التي يصعب التكهن بها.

أعداد ثابتة في العراق:

من بين الأسئلة المهمة ما إذا كان سيتم نقل بعض القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق المجاور حيث تحتفظ الولايات المتحدة بأكثر من خمسة آلاف جندي لمساعدة بغداد على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومنع صعوده من جديد.

فوتيل قال إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستزيد بشكل كبير العدد الإجمالي لقواتها في العراق. وترك الباب مفتوحا أمام احتمال تغيير تركيبة القوات لمساعدة الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على تنظيم الدولة الإسلامية.

في إشارة إلى مستويات القوات الأمريكية في العراق في المستقبل قال فوتيل "أعتقد أنها ستظل ثابتة تقريبا".

فوتيل: "نقل كل من هم في سوريا إلى العراق.. هذا ليس منطقيا".

وفوتيل واحد من بين مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين كثر حذروا من مخاطر صعود تنظيم الدولة الإسلامية ما لم تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على التنظيم في أعقاب الانسحاب. ويقول هؤلاء إن التنظيم المسلح ما زال لديه ما يكفي من القادة والمقاتلين والوسطاء والموارد المالية لتأجيج تمرد.

لكن لم تظهر بعد خطة أمريكية واضحة لكيفية مواصلة الضغط على التنظيم. كما لم يتضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من تهدئة المخاوف الأمنية لتركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي دون التضحية بمصالح المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن (قوات سوريا الديمقراطية).

وتعتبر أنقرة المقاتلين الأكراد إرهابيين.

وتنظر واشنطن إلى المقاتلين الأكراد على أنهم شركاء مخلصون في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية ومن المرجح أن تستمر الحاجة لتقديم المساعدة لهم بهدف الحيلولة دون صعود التنظيم مرة أخرى.

مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج (رويترز)

تقرير البنتاغون: