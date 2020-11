تعرف على قصة "هند البلوكي" إماراتية ترفض مقدونيا طلب لجوئها

رفضت سلطات مقدونيا منح اللجوء لامرأة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حالياً في مركز ايواء للمهاجرين.

التفاصيل

https://twitter.com/HAlbolooki/status/1092450236956622848?ref_src=twsrc%5Etfw

إدانة حقوقية

رد إماراتي

I was recently made aware of the case of @HAlbolooki. I am writing this to publicly demonstrate my support to this case. Everyone is entitled to have freedom especially women. Dubai and the leadership have set clear policies and laws to protect women in these circumstances.

— Afra Albasti (@AfraAlbasti) February 8, 2019