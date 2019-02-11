تعرف على قصة "هند البلوكي" إماراتية ترفض مقدونيا طلب لجوئها

رفضت سلطات مقدونيا منح اللجوء لامرأة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حالياً في مركز ايواء للمهاجرين.

التفاصيل

هند البلوكي (42 عاما) تقدمت بطلب للجوء في مقدونيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزارة الداخلية في مقدونيا رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن "تعيش حياة طبيعية" ليست سببا كافياً لمنحها الحماية.

وافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي.

خشية إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها فيما تنظر المحكمة في قضيتها.

زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا الذي رفع القضية، قال: في الوقت الحالي، هي في أمان من خطر الترحيل.

في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على يوتيوب تتحدث فيه عن مشكلتها.

https://twitter.com/HAlbolooki/status/1092450236956622848?ref_src=twsrc%5Etfw

هند قالت في التسجيل: لقد أتيت إلى مقدونيا هربا من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق.

هند: أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكن أنا اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر.

إدانة حقوقية

أورانيا بيروفسكا، مديرة فرع مقدونيا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، دانت ما وصفته بالرفض السريع بشكل غير معتاد لطلب البلوكي للجوء.

بيروفسكا: هذه قضية عنف ضد النساء لم تعترف بها مؤسساتنا للأسف.

بيروفسكا: البلوكي قالت لي إن كل ما ترغبه هو العيش في مجتمع يمكن أن تعيش وتعمل فيه بحرية، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به في وطنها.

رد إماراتي

I was recently made aware of the case of @HAlbolooki. I am writing this to publicly demonstrate my support to this case. Everyone is entitled to have freedom especially women. Dubai and the leadership have set clear policies and laws to protect women in these circumstances. — Afra Albasti (@AfraAlbasti) February 8, 2019

I have personally selected lawyers that are ready to assist @HAlbolooki and guide her through this process. My top priority is to safely reunite @HAlbolooki with her children. — Afra Albasti (@AfraAlbasti) February 8, 2019

عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: علمت مؤخرا بقضية هند البلوكي، أكتب هذا البيان لأعلن دعمي لهذه القضية، الحرية حق للجميع خصوصا للنساء.

عفراء البسطي: دبي وقيادتها وضعوا سياسات وقوانين لحماية النساء في مثل هذه الحالات، وقد عينت محامين مستعدين لمساعدة السيدة البلوكي وتوجيهها في هذه العملية.

البسطي: إعادة لم شمل السيدة البلوكي وعائلتها تشكل أولوية بالنسبة لي.

في بيان نشر الجمعة الماضي، قالت سفارة الإمارات في روما، المشرفة على مقدونيا: السفارة على علم بمنشورات البلوكي على مواقع التواصل الاجتماعي وستجمع أدلة على التهديدات غير القانونية الموجهة لها.

السفارة: العنف المنزلي جريمة خطيرة، وليس له أي مكان في الإمارات.