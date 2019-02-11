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تعرف على قصة "هند البلوكي" إماراتية ترفض مقدونيا طلب لجوئها

هند البلوكي، إماراتية تطلب اللجوء في مقدونيا
هند البلوكي، إماراتية تطلب اللجوء في مقدونيا
11/2/2019

رفضت سلطات مقدونيا منح اللجوء لامرأة إماراتية قالت إن عائلتها هددتها لرغبتها في طلب الطلاق من زوجها، وتحتجزها السلطات حالياً في مركز ايواء للمهاجرين.

التفاصيل
  • هند البلوكي (42 عاما) تقدمت بطلب للجوء في مقدونيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
  • وزارة الداخلية في مقدونيا رفضت طلبها وقالت إن رغبتها في أن "تعيش حياة طبيعية" ليست سببا كافياً لمنحها الحماية.      
  • وافقت المحاكم على قرار السلطات الأسبوع الماضي في حكم نهائي.
  • خشية إعادتها إلى عائلتها في دبي، تدخل محامون وحصلوا على أمر من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تمنع ترحيلها فيما تنظر المحكمة في قضيتها.
  • زوران درانغوف من رابطة المحامين الشباب في مقدونيا الذي رفع القضية، قال: في الوقت الحالي، هي في أمان من خطر الترحيل.    
  • في وقت سابق من هذا الشهر، نشرت البلوكي تسجيل فيديو على يوتيوب تتحدث فيه عن مشكلتها.

https://twitter.com/HAlbolooki/status/1092450236956622848?ref_src=twsrc%5Etfw

  • هند قالت في التسجيل: لقد أتيت إلى مقدونيا هربا من دبي، لأن والدي وشقيقه الكبير وشقيقي هددوني أنهم سيحولون حياتي إلى جحيم، وكل ذلك فقط لأنني طلبت الطلاق.    
  • هند: أنا أم لأربعة أطفال، وليس هناك أم ترغب في ترك أطفالها هكذا، ولكن أنا اضطررت إلى أن أترك أطفالي، ولم يكن لدي أي خيار آخر.
إدانة حقوقية
  • أورانيا بيروفسكا، مديرة فرع مقدونيا للجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، دانت ما وصفته بالرفض السريع بشكل غير معتاد لطلب البلوكي للجوء.
  • بيروفسكا: هذه قضية عنف ضد النساء لم تعترف بها مؤسساتنا للأسف.
  • بيروفسكا: البلوكي قالت لي إن كل ما ترغبه هو العيش في مجتمع يمكن أن تعيش وتعمل فيه بحرية، وهو الأمر الذي لا يمكنها القيام به في وطنها.
رد إماراتي    

  • عفراء البسطي، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، كتبت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: علمت مؤخرا بقضية هند البلوكي، أكتب هذا البيان لأعلن دعمي لهذه القضية، الحرية حق للجميع خصوصا للنساء.
  • عفراء البسطي: دبي وقيادتها وضعوا سياسات وقوانين لحماية النساء في مثل هذه الحالات، وقد عينت محامين مستعدين لمساعدة السيدة البلوكي وتوجيهها في هذه العملية.
  • البسطي: إعادة لم شمل السيدة البلوكي وعائلتها تشكل أولوية بالنسبة لي.
  • في بيان نشر الجمعة الماضي، قالت سفارة الإمارات في روما، المشرفة على مقدونيا: السفارة على علم بمنشورات البلوكي على مواقع التواصل الاجتماعي وستجمع أدلة على التهديدات غير القانونية الموجهة لها.    
  • السفارة: العنف المنزلي جريمة خطيرة، وليس له أي مكان في الإمارات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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