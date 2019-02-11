السجن ثلاث سنوات لـ 3 ضباط مصريين عذبوا مواطنا حتى الموت

أصدرت محكمة جنايات سوهاج بجنوب مصر، الإثنين، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، لإدانتهم بتعذيب سائق "توك توك" حتى الموت ليعترف بجريمة قتل "عمدة" إحدى القرى.
التفاصيل:
- المحكمة عاقبت مفتش صحة طهطا بالسجن لمدة عام وعزله من وظيفته لمدة عامين.
- أحداث الواقعة تعود إلى عام 2016 بدائرة مركز طهطا عندما ورد بلاغ عن اكتشاف وفاة عمدة قرية الشيخ زين الدين المدعو عبد الناصر وشهرته ناظم، 50 عاما، داخل منزله بالقرية.
- تبين من فحص الجثة أن بها إصابات في الرأس وهناك شبهة جنائية في الوفاة، وألقت الشرطة القبض على عدد من المشتبه فيهم، من بينهم سائق توك توك يدعي محمد صالح، 23 عاما، حيث تبين من التحريات أنه دائم التردد على منزل العمدة لقضاء احتياجاته وهناك اتصالات متكررة بينهما.
- أثناء التحقيق مع المتهم داخل وحدة مباحث مركز طهطا توفي وتم نقل الجثة للمستشفى العام. وقدم أقاربه بلاغا للنيابة العامة يتهمون ضباط المباحث بالتسبب في وفاته عقب تعذيبه.
- تبين من تحقيقات النيابة والكشف الطبي بمعرفة الطب الشرعي أن ضباط المباحث وهم كل من النقيب المزمل نافع، رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أحمد، معاون المباحث والعقيد عمر خطاب، رئيس فرع بحث الشمال، تسببوا في وفاة المجني عليه عقب تعذيبه لحمله على الاعتراف بقتل العمدة.
- تم إحالتهم للمحكمة الجنائية، كما تم إحالة مفتش الصحة للمحكمة الجنائية، بعد أن أصدر تقريرا طبيا مزورا يفيد بأن الوفاة إثر أزمة قلبية لإبعاد تهمة القتل عن ضباط المباحث.
- يحق للمتهمين استئناف الحكم حيث إن الحكم أولي وقابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.
- عادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود "إهمال وتقصير" تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، مؤكدة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع المحتجزين دون تمييز.