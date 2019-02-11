السجن ثلاث سنوات لـ 3 ضباط مصريين عذبوا مواطنا حتى الموت

أصدرت محكمة جنايات سوهاج بجنوب مصر، الإثنين، حكما بالسجن المشدد 3 سنوات بحق ثلاثة ضباط، لإدانتهم بتعذيب سائق "توك توك" حتى الموت ليعترف بجريمة قتل "عمدة" إحدى القرى.

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