أبو الغيط: لا توافق بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

قالت جامعة الدول العربية، الاثنين، إنه لا يوجد توافق بعد بين الدول الأعضاء قد يسمح بعودة عضوية سوريا التي جرى تعليقها عام 2011 بسبب قمعها للمحتجين في بداية الثورة السورية.

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الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال إنه لا يوجد توافق بعد بشأن السماح بعودة سوريا إلى الجامعة.

أبو الغيط: أتابع بدقة شديدة جدا هذا الموضوع ولكنني لم أرصد بعد أن هناك خلاصات تقود إلى التوافق الذي نتحدث عنه والذي يمكن أن يؤدي الى اجتماع لوزراء الخارجية العرب يعلنوا فيها انتهاء الخلاف وبالتالي الدعوة إلى عودة سوريا لشغل المقعد.

من المقرر أن تعقد الجامعة العربية اجتماع قمة لزعماء الدول الأعضاء في نهاية مارس آذار المقبل في تونس.

أبو الغيط: المسألة ليس وقت، المسألة هي إرادة. المسألة هي توافق الدول فيما بينها. يجب لكي تعود سوريا أن يكون هناك توافق.

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