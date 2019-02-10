مؤامرة جديدة ضد قطر لسرقة تنظيم المونديال من الدوحة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن حملة اقترحها خبير بارزلحزب المحافظين لنشر أخبار سلبية عن قطروممارسة ضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتقويض استضافة قطر لكأس العالم 2022.

أبرز ما جاء في التقرير

السير لينتون كروسبي، خبير أسترالي في الاستراتيجيات السياسية، عرض أن يعمل على حملة لإلغاء استضافة قطر لكأس العالم 2022 ومنحه لدولة أخرى مقابل 5.5 ملايين جنيه استرليني.

الصحيفة اطلعت على خطة مسربة لأنشطة تقويض استضافة قطر لكأس العالم.

الوثيقة المفصلة حملت عنوان "مقترح لحملة لكشف حقيقة النظام القطري وتقويض كأس العالم 2022 في قطر".

الخطة كتبت في أبريل/نيسان الماضي ووقعها كروسبي شخصيا.

طلب كروسبي 300 ألف جنيه إسترليني شهريا لمدة 18 شهرا مقابل انخراط شركته "سي تي إف بارتنرز" في الحملة.

بموجب الاتفاق تعمل شركة "سي تي إف بارتنرز" على تركيز جهود لنزع مشروعية الحكومة القطرية وممارسة ضغوط على الفيفا "لإعادة عملية التصويت" ومنح استضافة كأس العالم لدولة أخرى.

جزء من الحملة يشمل إنشاء "غرف حرب" بدوام كامل في أنحاء العالم لنشر القصص الإخبارية السلبية عن قطر في وسائل الإعلام العالمية وإدارة حملات شعبية زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل جماعات ضغط من السياسيين والصحفيين والأكاديميين المقربين من شركة العلاقات العامة البارزة.

العميل المحتمل لخطة كروسبي كان خالد الهيل، المقيم في لندن والذي ينصب نفسه زعيما للمعارضة القطرية.

الهيل واجه تساؤلات متكررة بشأن تمويله وطبيعة أنشطة حملته في لندن والتي تشمل دفع أموال لأعضاء في البرلمان البريطاني وللاعبي كرة قدم بارزين للظهور في فعاليات مناهضة لقطر.

غالبًا ما تتوافق الفعاليات التي يستضيفها الهيل مع أهداف السياسة الخارجية لأعداء قطر الإقليميين في السعودية والإمارات.

الهيل دائما ما يصر على أن التمويل يأتي من ثروته الشخصية وينكر تلقي الأموال من حكومات.

محامو كروسبي: لم يتم إبرام أي عقد مع الهيل ولم يتم تنفيذ أي من الأعمال الواردة في الاقتراح.

السير لينتون كروسبي، خبير استرالي في الاستراتيجيات السياسية