فنزويلا: انشقاق كولونيل بالجيش وصراع أمريكي روسي بمجلس الأمن

أعلن كولونيل فنزويلي في شريط فيديو بثّ، أمس السبت، أنه لم يعد يعترف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو وسيخضع من الآن فصاعدًا لسلطة خوان غوايدو.

أبرز تصريحات الكولونيل في سلاح البر روبن ألبرتو:

أنا لم أعد أعترف بمادورو رئيسًا، وأعترف بخوان غوايدو رئيسًا انتقاليًا وقائدًا أعلى للقوات المسلحة الوطنية.

نحن غير الراضين نشكّل 90% من القوات المسلحة ويتم استخدامنا لإبقائهم في السلطة.

يجب السماح بإدخال المساعدات الانسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى الحدود الكولومبية مع فنزويلا ولكن مادورو منع إدخالها.

انشقاق جنرال في سلاح الجو:

الأسبوع الماضي أعلن الجنرال في سلاح الجو فرانشيسكو يانيز انشقاقه عن سلطة مادورو وولاءه لغوايدو.

وقتها سارعت القوات الجوية إلى نشر صورة للجنرال مشطوبة بالأحمر وكتبت فوقها كلمة "خائن".

الجنرال يانيز هو أعلى عسكري ينضم علنًا إلى غوايدو، فيما يراهن مادورو على دعم القوات المسلحة من أجل البقاء في السلطة.

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو نصب نفسه رئيسا مؤقتا واعترفت به 40 دولة

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" الجمعة، قال غوايدو الذي اعترفت به حوالي أربعين دولة رئيسًا للجمهورية بالوكالة، إنه مستعد لكل شيء، بما في ذلك السماح بتدخل عسكري، لطرد نيكولاس مادورو من السلطة.

وطرحت واشنطن في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، لكن موسكو الرافضة لهذا النص قدمت مقترحًا بديلًا، كما أفاد دبلوماسيون.

أبرز ما ورد في المشروع الأمريكي:

مجلس الأمن يبدي "تأييده الكامل للجمعية الوطنية باعتبارها المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيًا في فنزويلا".

المجلس يبدي، وفق النص الأمريكي، "قلقه العميق إزاء العنف والإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن الفنزويلية ضد المتظاهرين السلميين غير المسلحين".

مجلس الأمن، يدعو بحسب المصدر نفسه، إلى "الشروع فورًا في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، مع مراقبة انتخابية دولية، وفقًا لدستور فنزويلا".

المجلس يطلب أيضًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استخدام مساعيه الحميدة للمساعدة في ضمان إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية.

ضرورة الحيلولة دون زيادة تدهور الحالة الإنسانية في فنزويلا وتيسير الوصول إلى جميع المحتاجين وتقديم المساعدة لهم في كامل أراضي فنزويلا.

ولكنّ واشنطن لم تعلن حتى الساعة متى ستطلب إحالة مشروع القرار هذا إلى التصويت، وهي تواصل مشاوراتها بشأنه مع بقية أعضاء المجلس، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.

مشروع روسي: