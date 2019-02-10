طالبان تطالب باعتراف دولي بمكتبها في الدوحة وترفض كابول

رفضت حركة طالبان عرضا من الرئيس الأفغاني بفتح مكتب لها في أفغانستان، وطالبت باعتراف دولي بمكتبها في العاصمة القطرية.

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الرئيس الأفغاني أشرف غني عرض يوم الأحد على طالبان إمكانية فتح مكتب لها في أفغانستان.

الحركة سارعت برفض العرض وبدت مصممة على إبقاء الحكومة بعيدا عن محادثات السلام.

الرئيس الأفغاني حذر من إصرار طالبان على إبعاد حكومته عن المفاوضات مع الولايات المتحدة ومنعها من حضور محادثات في الآونة الأخيرة مع سياسيين من المعارضة الأفغانية في موسكو.

كرر الرئيس الأفغاني عروضا سابقة بمنح الحركة مقرا رسميا آمنا لدعم أي جهود دبلوماسية بين الجانبين في المستقبل.

الرئيس الأفغاني: إذا أرادت طالبان مكتبا، سأمنحهم إياه غدا في كابول أو ننكرهار أو قندهار.

الرئيس الأفغاني: سنتوصل إلى سلام دائم ومشرف للبلد.

رفض طالبان

مسؤولو طالبان أكدوا في موسكو الأسبوع الماضي أهمية وجود مكتب رسمي للحركة ضمن مجموعة من المطالب التي تضمنت رفع عقوبات الغرب عنها وإلغاء القيود على سفر أعضائها وإطلاق سراح سجناء وإنهاء "الدعاية" المناهضة للحركة.

سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان: التركيز كان على الاعتراف الدولي بمقر الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

شاهين: الرئيس الأفغاني يحاول بعرضه الأحدث الإضرار بمساعي السلام.

شاهين: مطلبنا واضح بشأن وجود مكتب سياسي رسمي لنا.

شاهين: نريد أن يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمكتبنا في الدوحة.

شاهين: غني يسعى من خلال عرضه إلى تغيير الموضوع الرئيسي والإضرار بجهود السلام الحالية.

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