شاهد: الشرطة السودانية تفرق مظاهرة للتضامن مع المعتقلات

شهود أفادوا لوكالة الأنباء الألمانية بأن المتظاهرين رددوا "حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب"، مؤكدين أن الشرطة تعرضت للموكب بالقرب من مستشفى الأطفال بأم درمان، حيث أطلقت الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، وذكروا أن الشرطة اعتقلت عشرات النساء من أمام مستشفى النيل الأزرق بأم درمان.