شاهد: الشرطة السودانية تفرق مظاهرة للتضامن مع المعتقلات

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين توجهوا نحو سجن للنساء في أم درمان مطالبين بالإفراج عن المعتقلات اللواتي اعتقلن خلال المظاهرات المناهضة للحكومة.
التفاصيل:
قانون النظام العام
- الأربعاء الماضي، أقر البشير بأن قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي.
- يشير ناشطون إلى أن القانون يستهدف النساء خصوصا وأن كثيرا منهن يتهمن بارتداء ملابس "غير محتشمة" أو ممارسة سلوكيات تعتبرها السلطات منافية للأخلاق.
خلفيات:
- تم توقيف أكثر من ألف شخص بينهم متظاهرون وناشطون وقادة في المعارضة وصحفيون منذ اندلاع الاحتجاجات.
- نظمت أولى المظاهرات في 19 من ديسمبر/ كانون الأول احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف قبل أن تتصاعد حدتها لتطالب البشير بالتنحي.
- يشير مسؤولون إلى أن 30 شخصا قتلوا في العنف الذي رافق الاحتجاجات. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقدر حصيلة القتلى بـ51 على الأقل.
- لا يوجد تقدير لعدد النساء المعتقلات منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، لكن منظمات وأحزابا يتحدثون عن أن عددهن يتجاوز مئة معتقلة من الناشطات وعضوات أحزاب معارضة من قبل الأجهزة الأمنية.
- أمس السبت، أطلق الأمن السوداني، سراح 11 صحفيا جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.