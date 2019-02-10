شاهد| السعودية: لا نعلم مكان جثة خاشقجي

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي رغم أنها تحتجز الفريق السعودي الذي يشتبه في أنه نفذ عملية قتله.

التفاصيل:

الجبير قال خلال مقابلة لبرنامج "فايس ذا نيشن" عبر شبكة "سي بي إس" إن مسؤولين سعوديين "تصرفوا خارج إطار صلاحياتهم" نفذوا الجريمة، مؤكدا أنه تم توجيه اتهامات رسمية لـ11 شخصا في إطار القضية.

Saudi Minister of State for Foreign Affairs @AdelAljubeir says the murder of Jamal Khashoggi “was a mistake committed by officials of the Saudi government acting outside their scope of authority” pic.twitter.com/gfA1RC4SDV — Face The Nation (@FaceTheNation) February 10, 2019

لكن لدى سؤال الجبير في المقابلة التي بثت اليوم عن مكان وجود جثة خاشقجي، قال: "لا نعرف".

ردا على سؤال عن السبب الذي يدفع الموقوفين لعدم الإفصاح عن مكان وجود الرفات، قال الجبير "لا نزال نحقق".

Saudi Minister of State for Foreign Affairs @AdelAljubeir says he doesn’t yet know where Jamal Khashoggi’s body is: “We are still investigating…I would expect that eventually we will find the truth” pic.twitter.com/J1MhBliu2J — Face The Nation (@FaceTheNation) February 10, 2019

الجبير أضاف "لدينا الآن احتمالات عدة ونسألهم ماذا فعلوا بالجثة. أعتقد أن هذا التحقيق جار وأتوقع أن نتمكن في النهاية من معرفة الحقيقة".

تجاهل ترمب

المقابلة جرت مع الجبير، الجمعة، تزامنا مع تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المهلة التي حددها الكونغرس له لتحديد قتلة خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها علنا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

في حين خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد النافذ هو من أمر على الأرجح بقتل خاشقجي، تهرب البيت الأبيض من هذه الخلاصة وسط إصرار الرياض على النفي.

صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت، الجمعة الماضية، أن وكالة الاستخبارات المركزية رصدت اتصالات للأمير محمد بن سلمان قال خلالها لأحد المقربين منه في 2017 إنه مستعد لاستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي في حال لم يعد إلى المملكة.

الجبير قال لـ"سي بي إس" ردا على تقرير نيويورك تايمز: "لن أعلق على تقارير مبنية على مصادر مجهولة". وأضاف "نعرف أن ولي العهد لم يأمر بذلك. لم تكن عملية قررتها الحكومة".

خلفيات: