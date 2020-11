شاهد| السعودية: لا نعلم مكان جثة خاشقجي

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي رغم أنها تحتجز الفريق السعودي الذي يشتبه في أنه نفذ عملية قتله.

التفاصيل:

Saudi Minister of State for Foreign Affairs @AdelAljubeir says the murder of Jamal Khashoggi “was a mistake committed by officials of the Saudi government acting outside their scope of authority” pic.twitter.com/gfA1RC4SDV

Saudi Minister of State for Foreign Affairs @AdelAljubeir says he doesn’t yet know where Jamal Khashoggi’s body is: “We are still investigating…I would expect that eventually we will find the truth” pic.twitter.com/J1MhBliu2J

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 10, 2019