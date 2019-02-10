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رغم مناشدات لإبقائها.. قرار مفاجئ بإغلاق قناة "القدس" الفضائية

10/2/2019

بشكل مفاجئ، أعلن عدد من العاملين في قناة "القدس" الفضائيّة، مساء أمس السبت، إغلاق القناة "لأسباب مالية"، دون تحديد موعد الإغلاق، ووسط مناشدات عديدة بإبقائها.

وقناة "القدس" التي تبث من العاصمة اللبنانية، بيروت، هي ثالث قناة فلسطينية تواجه خطر الإغلاق.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت قناة "الأقصى"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إغلاقها لأسباب مالية، قبل أن يقوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإصرار على بقائها، في حين أغلقت قناة "الكتاب" بالفعل.

التفاصيل:
  • محطة القدس الفضائية قررت إغلاق مكاتبها في لبنان وقطاع غزة، بسبب الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها منذ نحو عام.
  • القناة لم تذكر في موقعها أي تفاصيل عن قرار الإغلاق، ولا يعلم متى سيخرج القرار إلى حيّز التنفيذ.
  • عدد من الصحفيين العاملين في القناة، قالوا إنه تم إبلاغهم بقرار إغلاق القناة بفعل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها.
  • رواتب الموظفين لم تصرف منذ أشهر وأصبحت القناة مثقلة بالديون لشركات البث وغيرها.

#إغلاق_قناة_القدس:
  • قرار الإغلاق كان بمثابة صدمة لمتابعي القناة، التي تحظى برواج واسعٍ في أوساط الفلسطينيين والمهتمين بالقضيّة الفلسطينيّة، وأطلق ناشطون هاشتاج #إغلاق_قناة_القدس.
  • القناة تفرد مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وفلسطين والأرض والهوية والإنسان.
  • المحطة تعرضت للمضايقات أكثر من مرة داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية، ومنع صحفييها من التغطية في أكثر من مناسبة.
  • قناة "القدس" بدأت بثها في الأول من نوفمبر/تشرين أول 2008، وهي قناة مستقلة غير فصائلية، أسسها عددٌ من الشخصيات الفلسطينية المغتربة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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