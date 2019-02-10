رغم مناشدات لإبقائها.. قرار مفاجئ بإغلاق قناة "القدس" الفضائية

بشكل مفاجئ، أعلن عدد من العاملين في قناة "القدس" الفضائيّة، مساء أمس السبت، إغلاق القناة "لأسباب مالية"، دون تحديد موعد الإغلاق، ووسط مناشدات عديدة بإبقائها.
وقناة "القدس" التي تبث من العاصمة اللبنانية، بيروت، هي ثالث قناة فلسطينية تواجه خطر الإغلاق.
وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت قناة "الأقصى"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إغلاقها لأسباب مالية، قبل أن يقوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإصرار على بقائها، في حين أغلقت قناة "الكتاب" بالفعل.
خبر محزن والله .. لقد شكلت قناة القدس الفضائية أيقونة في سماء الإعلام الفلسطيني واغلاقها بلا شك سينعكس سلبا على واقع نقل رسالتنا الفلسطينية للعالم.
أتمنى أن تعالج الأزمة، وأن تعود الفضائية كما عهدناها دائما.#اغلاق_قناة_القدس pic.twitter.com/syMJcWklAW
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 9, 2019
فقدنا صوتاً وصرحاً اعلامياً فلسطينياً كنا نفخر به وبكوكبة الزملاء فيه #اغلاق_قناة_القدس_الفضائية
— Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) February 9, 2019
قرار صادم بإغلاق قناة القدس الفضائية
في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون لوسائل إعلامية تعزز الرواية الفلسطينية الحقيقية وليس بفقدان مؤسسة إعلامية، غياب القناة يعتبر خسارة كبيرة للمجتمع الفلسطيني بالإضافة لفقدان عشرات الموظفين لموقع عملهم،#إغلاق_قناة_القدس_الفضائية
— إبراهيم مسلم🇵🇸 (@Ebrahemmuslam) February 9, 2019
في فمي ماء كثير حول خبر #إغلاق_قناة_القدس… لكن الصمت أبلغ..!! — feeling pissed
— Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) February 9, 2019
#إغلاق_قناة_القدس في هذه المرحلة الدقيقة من عمر قضيتنا مصيبة كبرى.
المصيبة الأكبر أن قنوات تافة يساندها الجميع، وقناة إعلامية تنقل لنا قضية القدس والأقصى لا تجد من يساندها تماما كحال #المسجد_الأقصى والقضية الفلسطينية التي تركت وحيدة.
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/CdvjLI8es2
— أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 9, 2019