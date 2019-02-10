رغم مناشدات لإبقائها.. قرار مفاجئ بإغلاق قناة "القدس" الفضائية

بشكل مفاجئ، أعلن عدد من العاملين في قناة "القدس" الفضائيّة، مساء أمس السبت، إغلاق القناة "لأسباب مالية"، دون تحديد موعد الإغلاق، ووسط مناشدات عديدة بإبقائها.

وقناة "القدس" التي تبث من العاصمة اللبنانية، بيروت، هي ثالث قناة فلسطينية تواجه خطر الإغلاق.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت قناة "الأقصى"، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إغلاقها لأسباب مالية، قبل أن يقوم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالإصرار على بقائها، في حين أغلقت قناة "الكتاب" بالفعل.

التفاصيل:

محطة القدس الفضائية قررت إغلاق مكاتبها في لبنان وقطاع غزة، بسبب الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها منذ نحو عام.

القناة لم تذكر في موقعها أي تفاصيل عن قرار الإغلاق، ولا يعلم متى سيخرج القرار إلى حيّز التنفيذ.

عدد من الصحفيين العاملين في القناة، قالوا إنه تم إبلاغهم بقرار إغلاق القناة بفعل الأزمة المالية الحادة التي تمر بها.

رواتب الموظفين لم تصرف منذ أشهر وأصبحت القناة مثقلة بالديون لشركات البث وغيرها.

#إغلاق_قناة_القدس:

قرار الإغلاق كان بمثابة صدمة لمتابعي القناة، التي تحظى برواج واسعٍ في أوساط الفلسطينيين والمهتمين بالقضيّة الفلسطينيّة، وأطلق ناشطون هاشتاج #إغلاق_قناة_القدس.

القناة تفرد مساحة كبيرة من برامجها للقدس المحتلة واللاجئين والأسرى وفلسطين والأرض والهوية والإنسان.

المحطة تعرضت للمضايقات أكثر من مرة داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية، ومنع صحفييها من التغطية في أكثر من مناسبة.

قناة "القدس" بدأت بثها في الأول من نوفمبر/تشرين أول 2008، وهي قناة مستقلة غير فصائلية، أسسها عددٌ من الشخصيات الفلسطينية المغتربة.

خبر محزن والله .. لقد شكلت قناة القدس الفضائية أيقونة في سماء الإعلام الفلسطيني واغلاقها بلا شك سينعكس سلبا على واقع نقل رسالتنا الفلسطينية للعالم. أتمنى أن تعالج الأزمة، وأن تعود الفضائية كما عهدناها دائما.#اغلاق_قناة_القدس pic.twitter.com/syMJcWklAW — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) February 9, 2019

فقدنا صوتاً وصرحاً اعلامياً فلسطينياً كنا نفخر به وبكوكبة الزملاء فيه #اغلاق_قناة_القدس_الفضائية — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) February 9, 2019

قرار صادم بإغلاق قناة القدس الفضائية

في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون لوسائل إعلامية تعزز الرواية الفلسطينية الحقيقية وليس بفقدان مؤسسة إعلامية، غياب القناة يعتبر خسارة كبيرة للمجتمع الفلسطيني بالإضافة لفقدان عشرات الموظفين لموقع عملهم،#إغلاق_قناة_القدس_الفضائية — إبراهيم مسلم🇵🇸 (@Ebrahemmuslam) February 9, 2019

في فمي ماء كثير حول خبر #إغلاق_قناة_القدس… لكن الصمت أبلغ..!! — feeling pissed — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) February 9, 2019