خامس حكم نهائي بحق مرشد إخوان مصر

أيدت محكمة مصرية، الأحد، حكما نهائيا بالحبس ثلاث سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و25 آخرين؛ لإدانتهم بـ"إهانة القضاء".

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