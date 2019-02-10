تركيا: معسكرات اعتقال مسلمي الصين عار على الإنسانية

دعت تركيا الصين إلى إغلاق معسكرات اعتقال المسلمين قائلة إن تقارير تفيد بأن المعسكرات يوجد بها مليون من الإيغور وهو ما يعد "عارا كبيرا على الإنسانية".

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حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية قال في بيان أمس السبت "سياسة الاستيعاب المنظم التي تستهدف الإيغور الأتراك وتنفذها سلطات الصين تعد عارا كبيرا على الإنسانية".

أقصوي: لم يعد سرا أن هناك أكثر من مليون من الإيغور الأتراك الذين يتعرضون لاعتقال تعسفي وتعذيب وعمليات غسل دماغ سياسيا في معسكرات الاعتقال والسجون.

يأتي رد فعل تركيا بعد وفاة شاعر وموسيقي الإيغور عبد الرحيم هييت في السجن.

أقصوي: مأساة هييت شحذت رد فعل الجمهور التركي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. نتوقع أن تأخذ السلطات الصينية هذا الرد المشروع بعين الاعتبار. بهذه المناسبة، ندعو السلطات الصينية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية للإيغور الأتراك وإغلاق معسكرات الاعتقال.

دعت أنقرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء.

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