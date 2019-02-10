تركيا: معسكرات اعتقال مسلمي الصين عار على الإنسانية

دعت تركيا الصين إلى إغلاق معسكرات اعتقال المسلمين قائلة إن تقارير تفيد بأن المعسكرات يوجد بها مليون من الإيغور وهو ما يعد "عارا كبيرا على الإنسانية".
التفاصيل
- حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية قال في بيان أمس السبت "سياسة الاستيعاب المنظم التي تستهدف الإيغور الأتراك وتنفذها سلطات الصين تعد عارا كبيرا على الإنسانية".
- أقصوي: لم يعد سرا أن هناك أكثر من مليون من الإيغور الأتراك الذين يتعرضون لاعتقال تعسفي وتعذيب وعمليات غسل دماغ سياسيا في معسكرات الاعتقال والسجون.
- يأتي رد فعل تركيا بعد وفاة شاعر وموسيقي الإيغور عبد الرحيم هييت في السجن.
- أقصوي: مأساة هييت شحذت رد فعل الجمهور التركي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ. نتوقع أن تأخذ السلطات الصينية هذا الرد المشروع بعين الاعتبار. بهذه المناسبة، ندعو السلطات الصينية لاحترام حقوق الإنسان الأساسية للإيغور الأتراك وإغلاق معسكرات الاعتقال.
- دعت أنقرة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء.
رد الصين
- السفارة الصينية في أنقرة نشرت ردا مطولا على موقعها الإلكتروني وقالت إن اتهامات أقصوي كاذبة وحثت الحكومة على التراجع عنها.
- السفارة: مزاعم أن الحكومة الصينية تحاول محو الهوية العرقية والدينية والثقافية للإيغور وغيرهم من المسلمين لا أساس لها تماما.
- تواجه بكين ضغطا دوليا متزايدا بسبب برامج "محاربة الأفكار المتطرفة" التي تطبقها في شينغيانغ بأقصى غرب الصين.
- تقول الصين إنها تحمي دين وثقافة الأقليات العرقية بالبلاد وإن الإجراءات الأمنية في شينجيانغ لازمة لمواجهة الجماعات التي تحرض على العنف هناك.
- حث نشطاء حقوقيون الأسبوع الماضي الدول الأوربية والإسلامية على المبادرة ببدء تحقيق تابع للأمم المتحدة في معسكرات الاعتقال الصينية و“معسكرات التلقين لأكثر من مليون من الإيغور الذين يتحدثون اللغة التركية القديمة وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ.