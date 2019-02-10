بوتفليقة بعد ترشحه للرئاسة: إرادتي ستمكنني من اجتياز المرض

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره 81 عاما ويحكم منذ 1999 ترشح رسميا لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 من أبريل.

الوكالة أفادت أن بوتفليقة "أعلن عن ترشحه لرئاسيات أبريل/نيسان 2019 في رسالة موجهة للأمة ستبثها الأحد" .

أهم ما ورد في رسالة بوتفليقة:

لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام.

إن إرادتي هذه، فضلاً عن التزامي بخدمة الوطن، استَمِدُّهما من تمسُّكي الراسخ بالوفاء بالعهد الذي كنتُ قد قطعته مع الشهداء الأبرار وتقاسمتُه مع الـمجاهدين الأخيار، رفاقي فـي ثورة التحرير الوطني.

استجابةً لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن اليوم ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أبريل/نيسان المقبل.

إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أبريل/نيسان المقبل، سأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوةٍ وطنيةٍ ستُكرِّسُ تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض الـمُضيِّ أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها.

"ذهنه حاضر"

لا يزال بوتفليقة يحظى بشعبية لدى الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.

يقول أنصاره إن ذهنه لا يزال حاضرا وإن كان يحتاج خلال التحدث إلى مكبر للصوت. وتقول المعارضة إنه ليس لائقا للترشح مرة أخرى ويقول عدد من المرشحين بينهم ضابط كبير سابق إنهم سينافسون بوتفليقة.

مؤيدة للرئيس تدعى راشدي فطيمة قالت "لقد وقف من أجل الجزائر وجلب لها الازدهار، لقد كان فرحا معنا ونحن نريد أن نفرح معه إن شاء الله، ونتمنى له الشفاء".

مؤيد لبوتفليقة يدعى بوزيان بوزيد قال "نحن نطلب من الرئيس أن يترشح لعهدة أخرى، واليوم عرس. إن الشعب الجزائري يريد هذا ولدينا رسالة لنبلغها للرئيس وهي أن يترشح، فهو يمثل الاستمرارية والمصالحة والهدوء والاستمرارية هي فبها للنجاح".

بوتفليقة يستخدم كرسيا متحركا ونادرا ما شوهد علناً منذ تعرضه لجلطة في الدماغ عام 2013.

حالت الإنفلونزا دون لقاء بوتفليقة مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للجزائر التي استمرت يومين في ديسمبر/ كانون الأول.

كان آخر اجتماع لبوتفليقة مع مسؤول أجنبي كبير خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للجزائر في 17 من سبتمبر/ أيلول. وفي وقت سابق جرى إلغاء اجتماعين أحدهما مع ميركل والآخر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

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