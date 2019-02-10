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سياسة

اليمن: وفاة توأمين ملتصقين كانا بحاجة للعلاج في الخارج

10/2/2019

قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن إن التوأمين الملتصقين اللذين وُلدا في اليمن قبل أسبوعين وكانا بحاجة ماسة للعلاج بالخارج توفيا أمس السبت.

ما القصة؟ 
  • الأطباء الذين كانوا يعالجون التوأمين عبد الخالق وعبد الرحيم قالوا إن الرضيعين لم تُكتب لهما النجاة بسبب النظام الصحي الذي خربته الحرب في اليمن وكانا بحاجة لنقلهما للخارج. 
  • كان الرضيعان يعالجان في العاصمة اليمنية صنعاء لكن مطارها الدولي مغلق أمام الرحلات المدنية منذ عام 2015 لأن التحالف السعودي الإماراتي يسيطر على المجال الجوي اليمني. 
  • لا يمكن حاليًا إلا لطائرات الأمم المتحدة الهبوط هناك. 
  • إعادة فتح المطار هدف رئيسي لمحادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي بدأت بمفاوضات في ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول. 
  • وكالة الأنباء السعودية قالت يوم الأربعاء إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبحث كيفية نقل الرضيعين للخارج للعلاج.
  • كان للتوأمين رأسان منفصلان وجذع واحد. 
  • وكالة سبأ التابعة للحوثيين قالت في بيان إن وفاة الرضيعين "تعكس للعالم أجمع الوضع الصحي والإنساني الذي يعيشه أبناء وأطفال اليمن منذ أربعة أعوام جراء العدوان والحصار". 
تسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وجعلت مليون شخص على شفا المجاعة ـ رويترز
خلفيات:
  • أسفرت حرب في اليمن، المندلعة منذ أربعة أعوام بين حركة الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي عن مقتل عشرات الآلاف.
  • التحالف السعودي الإماراتي يحاول إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطة.
  • الحرب تسببت في انهيار الاقتصاد وجعلت مليون شخص على شفا المجاعة.

 

 

المصدر : رويترز
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