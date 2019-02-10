المجلس الرئاسي الليبي: قصف قوات حفتر حقل الفيل عمل إرهابي

شنت طائرة حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة من برلمان طبرق (شرقي ليبيا)، غارة جوية، السبت، قرب حقل الفيل النفطي بمدينة أوباري.

تصريحات قائد بسلاح الجو بقوات حفتر لوكالة الأناضول:

الطائرة "نفذت ضربات تحذيرية في أرض فضاء قريبة من مهبط الطائرات بحقل الفيل النفطي.

القصف هدفه تحذير طائرة (لم يحدد تبعيتها) كانت تستعد للمغادرة من المهبط الجوي في الحقل بـ"المخالفة" لتعليمات حظر التحليق من وإلى جميع المطارات المدنية والعسكرية والنفطية جنوبي البلاد.

الخميس أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية لحفتر أن "الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية".

المجلس الرئاسي يدين القصف بالصواريخ على طائرة مدنية تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في طرابلس pic.twitter.com/8PO7GfduXy — حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) February 9, 2019

أبرز ما ورد في بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق:

الطائرة مدنية وكانت تنقل جرحى من حقل الفيل للعلاج في العاصمة طرابلس.

القصف بالصواريخ على طائرة مدنية "عمل إرهابي" لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية.

تم اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر.

تم توجيه وزارة الخارجية إلى عرض واقعة قصف مطار حقل الفيل النفطي على مجلس الأمن.

القصف أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية جنوبي البلاد.

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