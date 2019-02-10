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الشهيد حسن شلبي.. حكاية ملهمة لطفل كبير فتتّت قلوب الملايين

نظرة وداع من والدة الطفل الفلسطيني حسن شلبي الذي استشهد في غزة
نظرة وداع من والدة الطفل الفلسطيني حسن شلبي الذي استشهد في غزة
10/2/2019

بين صراخ أخته محاوِلة إيقاظه، وبين هموم عائلته التي حملها معه إلى القبر، غزت قصة الطفل الفلسطيني حسن شلبي منصات التواصل، عقب استشهاده في مسيرات العودة عند حدود غزة، الجمعة.

حسن (14 عامًا) الذي صنعت منه الحياة رجلًا مسؤولًا، وانتشر فيديو له قبل استشهاده بيومين يبحث عن عمل ليساعد أسرته الفقيرة، ارتقى "شهيدًا" بعدما باغته الاحتلال برصاصة غادرة اخترقت صدره الصغير، أثناء مشاركته في مسيرة سلمية شرقي خانيونس.

وارتقى شهيدان يوم الجمعة الماضي وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية في الجمعة السادسة والأربعين لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار التي ارتقى فيها نحو 256 شهيدًا وأصيب فيها 14378 جريحًا، وفق توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، مرسومًا رئاسيًا بشأن الطفل الشهيد حسن، ينص على تخصيص مقعد للشهيد بالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتسمية قاعة اجتماعات اللجنة المركزية لفتح بمقر المقاطعة في رام الله باسمه، كما يجرى ترتيب زيارة لوالدي الطفل حسن شلبي منتصف الشهر الجاري لمقر المقاطعة برام الله والاجتماع بالرئيس محمود عباس، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

صراخ الأخت (المشهد القاسي):

أسيل، شقيقة الطفل الشهيد، ظهرت في مشهد يفتت القلوب وهي تحاول إيقاظ شقيقها الشهيد وتستعطفه بأن "يقوم ويمشي معها" وهي تعده بأنها لن تغضبه أبدًا بعد اليوم.

ولكن صدى الصرخات رجع إليها كالصفعة دون جدوى، فرصاصة الاحتلال الغادرة سبقت ضحكات الطفل وشقاوته لتحرمه حلمه وعائلته وطفولته.

توسلات أسيل زلزلت أرجاء ثلاجة الموتى، وغزت كلماتها في هذا المشهد القاسي، منصات التواصل الاجتماعي وانتشرت معها قصة شقيقها الملهمة، فانشغل بها الملايين.

لم تُبك أسيل وحدها قلوب المتابعين للقصة، ولكن الوالد التي انهالت دموعه بحرقة طالبًا من طفله أن يسامحه، حوّل مواقع التواصل لساحة بكاء.

أما مشهد الوداع ونظرة الأم لفلذة كبدها، فقد حمل آلاف من المعاني وراء النظرات المقهورة فوق أعتاب الموت، تلك هي النظرة التي قيل عنها أنها تحمل "ألف كلمة".

الطفل الكبير حسن.. القصة الملهمة:

مزيج من براءة الأطفال وشهامة الرجال تحرك الطفل حسن بين المؤسسات باحثًا عن فرصة عمل ليساعد أسرته الكبيرة بعد أن قطعت السلطة مخصص التنمية الاجتماعية الخاص بها، لكنه رحل شهيدًا وفي نفسه "حسرة العاجز" عن تلبية متطلبات الأسرة.

وانتشر فيديو مؤثر على مواقع التواصل للطفل حسن قبل استشهاده بيومين من داخل إحدى الجمعيات وهو يبحث عن فرصة عمل يساعد بها أسرته الفقيرة المكونة من 8 أفراد.

فقدان "حسن" ليس كأي فقد من أشقائه، كما تقول والدته، إذ كَبُر مُبكرًا وانخرط في سوق العمل بعدما استفاق على واقع صعب تعيشه أسرته التي سكنت سابقًا في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، ثم انتقلت إلى مدينة حمد بخانيونس.

كان الطفل متفوقًا في دراسته الإعدادية ويحب مدرسته، لكنه كان يضطر أحيانًا للغياب من أجل العمل على عربة لبيع الكبدة أو في مخبز أو في السوق؛ ليحصل على مبلغ زهيد يساعد به والده، الذي قُطعت عنه مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نحو ثلاث سنوات دون سبب، وفق والدته.

https://twitter.com/IlovePalesine/status/1094348979570200578?ref_src=twsrc%5Etfw

إحساس الرجولة والمسؤولية من الفتى الشهيد دفعه للتحرك في أكثر من اتجاه باحثًا عن أي عمل لتوفير متطلبات عائلته، لكن دون جدوى، وكثيرًا ما تمنى هذا الصغير الشهادة فلقيها.

وكشفت قصة استشهاد حسن حال أهالي غزة ومعاناتهم وأوضاعهم البائسة، فقد صرحت شقيقته بأنهم يعيشون معظم الوقت على الخبز والملح والشاي وأحيانًا العدس.

ساحة بكاء:

إحساس "حسن" بالمسؤولية جعله يتبوّأ مكانة متقدمة في قلب والديه وأشقائه ولاسيما الإناث اللاتي يكبرنه سنًا، إذ غرقن في البكاء، وتحدثن مع جسده المُسجى كأنه لم يفقد روحه، وطالبنه بالبقاء وعدم الرحيل.

مشهد الحزن لم يكن في منزل الشهيد فحسب، إذ عمّ البكاء فصله الدراسي، بعدما حمل المشيعون جثمانه إلى فصله، ووضع أصدقاؤه صورته على كرسيه الدراسي.

مشهد عائلة الطفل الشهيد حسن أبكى وأحزن رواد مواقع التواصل في فلسطين والعالم العربي، والذين وصف معظمهم مشهد الوداع بالمؤلم ويمس معظم عائلات الشهداء، حتى طالب بعضهم المقاومة بصفع الاحتلال والرد على جرائمه بحق الأبرياء وأصحاب الأرض.

معظم الناشطين والصحفيين الذين تداولوا قصة الطفل الشهيد تحت هاشتاج #حسن_شلبي، عبروا عن مرارتهم لرحيل الطفل، معلقّين على بكاء أبيه ونظرات أمه ومشهد أخته وصرختها التي تدوي في الأعماق وتدمي القلوب.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/esraamhamad30/status/1094303282892279809?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/momohim_esmy/status/1094297802144972800?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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