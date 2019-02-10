السودان: الإفراج عن 11 صحفيا.. ومدير الاستخبارات مع "الشرعية"

أطلق الأمن السوداني السبت سراح 11 صحفيًا جرى توقيفهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

أبرز ما أورده المركز السوداني للخدمات الصحفية:

الأمن أطلق سراح الصحفيين المحتجزين إنفاذا لقرار الرئيس عمر البشير.

عدد المفرج عنهم بلغ 11 صحفيًا، بينهم إيمان عثمان رئيسة تحرير صحيفة الميدان (تابعة للحزب الشيوعي السوداني).

ردود فعل:

نائب رئيس اتحاد الصحفيين (مقرب من الحكومة) محمد الفاتح، أشاد بإطلاق سراح الصحفيين.

الفاتح اعتبر أن الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن.

صحفيون معتقلون:

منذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي تعرض العديد من الصحفيين للتوقيف والاستدعاء من الأجهزة الأمنية، وفق "شبكة الصحفيين السودانيين".

الشبكة تقول إن عدد الصحفيين المعتقلين يبلغ 13، بينهم آدم مهدي الذي حكم عليه بالسجن 3 أشهر، وفق قانون الطوارئ في ولاية جنوب دارفور غربي البلاد.

الأربعاء الماضي، تعهد البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين الموقوفين.

لم يصدر حتى اليوم أي توضيح رسمي من السلطات السودانية حول أسباب توقيف هؤلاء الصحفيين، أو تعليق بشأن زعم "شبكة الصحفيين السودانيين" لعددهم.

مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله محمد صالح- صلاح قوش

من جهته جدد مدير الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش، التأكيد على أن القوات النظامية كافة في بلاده "مصطفة تمامًا وراء الشرعية"، مشددًا على أنها لن "تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى".

أبرز تصريحات قوش خلال لقائه مع ضباط جهاز الأمن والمخابرات بالخرطوم:

كافة القوات النظامية مصطفة تمامًا وراء الشرعية"، معتبرا أن "السبيل الوحيد للتغير هو صناديق الاقتراع".

لن نسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى.

السودان لكل السودانيين والمحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة في التعامل مع المتقاعسين أيًا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة.

يجب الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية.

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