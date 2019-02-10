السعودية تنفي تورطها في ابتزاز مالك "واشنطن بوست"

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن بلاده ليس لها علاقة بتقرير صحيفة ناشونال إنكوايرر الذي كشفت فيه عن وجود علاقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون خارج نطاق الزوجية.

التفاصيل:

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، اتهم يوم الخميس الماضي شركة أميركان ميديا المالكة لصحيفة ناشيونال إنكوايرر بمحاولة ابتزازه بالتهديد بنشر "صور حميمة"، قيل إنه أرسلها إلى صديقته، ما لم يصرح علانية بأن تقرير الصحيفة الأمريكية الخاص به ليست له دوافع سياسية.

بيزوس ألمح في منشور على مدونة إلى استياء السعودية من تغطية صحيفة واشنطن بوست لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات للصحيفة التي يملكها.

بيزوس أشار أيضا إلى تقارير إعلامية عن علاقات مزعومة بين شركة أميركان ميديا والسعودية.

حينما سئل الجبير إن كانت السعودية ضالعة في تسريبات صحيفة إنكوايرر قال لمحطة (سي.بي.إس) "هذا أمر بين الطرفين وليس لنا علاقة به".

الجبير أضاف في الحديث الذي يبث اليوم ونشرت مقتطفات منه على الموقع الإلكتروني للمحطة "يبدو الأمر بالنسبة لي مثل مسلسل تلفزيوني اجتماعي".

الجبير قال إنه لا يعلم بوجود أية صلات بين الحكومة السعودية وشركة أميركان ميديا أو رئيسها التنفيذي ديفيد بيكر.

“We have absolutely nothing to do with this,” Saudi Minister for Foreign Affairs Adel Al-Jubeir told @margbrennan, denying the Saudi government had any role in leaking @JeffBezos' pictures and texts to AMI https://t.co/uZit1svXra pic.twitter.com/eHbY8f3TAV — Face The Nation (@FaceTheNation) February 8, 2019

بيزوس قال إنه قرر أن ينشر بنفسه ما يتعرض له من ابتزاز من المجلة التي يملكها ديفد بيكر صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "بدلا من الاستسلام للابتزاز قررت أن أنشر ما أرسلوه بالضبط على الرغم من التكلفة الشخصية والإحراج".

بيزوس ذكر بأن بيكر خضع للتحقيق هو وشركته لقيامه بأعمال نيابة عن السعودية، وأن ترمب كافأه بأن دعاه إلى عشاء في البيت الأبيض، حيث اصطحب بيكر ضيفا له علاقة وثيقة بالعائلة المالكة السعودية.

بيزوس أضاف أن ملكيته لصحيفة واشنطن بوست جعلت منه عدوا لمن تتعرض لهم الصحيفة، ومنهم الرئيس ترمب، وأن تغطية واشنطن بوست قضية اغتيال خاشقجي يبدو أنها تزعج بعض الأصوات.

I’ve written a post about developments with the National Enquirer and its parent company, AMI. You can find it here: https://t.co/G1ykJAPPwy — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 7, 2019

شركة أميركان ميديا وصفت يوم الجمعة تقريرها بشأن بيزوس بأنه قانوني وقالت إنها ستحقق في ادعاءاته.

خطوة للخلف

الكاتب الصحفي، توماس فريدمان، دعا السعودية بأخذ خطوة للخلف، في ظل تصاعد الاتهامات ضدها منذ مقتل مواطنها الصحفي جمال خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

فريدمان، الكاتب البارز بصحيفة نيويورك تايمز، تساءل في مقابلة مع CNN الأمريكية، نشرتها الأحد عبر موقعها الإلكتروني "على السعوديين التساؤل لماذا يتصدرون كل العناوين والقصص في العالم؟"

CNN أوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن فريدمان يشير إلى ما طرحه جيف بيزوس، مالك صحيفة واشنطن بوست، التي تتبني قضية خاشقجي، من احتمال وجود صلة بين المملكة وبين صحيفة أمريكية "ابتزته" ونشرت صورا ورسائل بينه وبين عشيقته.

فريدمان تابع في المقابلة ذاتها "على السعودية أخذ خطوة إلى الخلف وطرح سؤال: لماذا نحن في كل القصص؟،لافتا إلى عدم وجود دليل على ما تحدث به بيزوس (للآن)".

وفق CNN، فإن صحيفة واشنطن بوست أثارت جدلا بتقاريرها المنتقدة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتغطيتها لقضية مقتل جمال خاشقجي.

أساليب غير قانونية

شبكة بلومبرغ الإعلامية قالت إن محققين فيدراليين يدرسون إن كانت مجلة الفضائح "ناشيونال إنكوايرر" لجأت لأساليب غير قانونية للكشف عن علاقة غرامية لجيف بيزوس.

وفقا لمصادر "بلومبرغ" فإن محققين تابعين لمكتب المدعي العام في مانهاتن، تلقوا معلومات عن المراسلات التي تمت مع بيزوس والتي تتضمن وفق تصريحاته محاولات المجلة لابتزازه.

يهدف المحققون إلى التثبت من إمكانية خرق المجلة تسوية سابقة للادعاء العام، مع محامي ترمب السابق، مايكل كوهين، عام 2016، جنبتها المساءلة القانونية لإسكاتها نساء كانت لهن علاقات مع ترمب.

من بين ما نص عليه الاتفاق مع الادعاء أيضا، ألا تلجأ المجلة لوسائل غير قانونية في كشف فضائح المشاهير مستقبلا.

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