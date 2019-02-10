أمريكا: ديموقراطيون يعلنون مبكرا ترشحهم لانتخابات الرئاسة 2020

قبل عام من أي انتخابات تمهيدية للحزب، أعلن عدد من أعضاء الحزب الديموقراطي ترشحهم لتحدي الرئيس الجمهوري دونالد ترمب خلال الانتخابات الرئاسية في 2020.

فيما يلي لائحة بأهم من أعلنوا ترشحهم رسميا حتى الآن:

إليزابيث وارن:

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 2013.

إليزابيث وارن، 69 عاما، أعلنت ترشحها من موقع تاريخي في شمال غربي بوسطن، حيث معقل صناعة النسيج في الولايات المتحدة والذي انطلقت منه الحركة العمالية المنظمة في البلاد بعد إضراب شهير للعمال المهاجرين عام 1912.

أولويات برنامج إليزابيث الانتخابي يركز على حقوق العمال ورفع الحد الأدنى للأجور وإنشاء نظام رعاية صحي شامل والاستثمار بالتعليم وحماية البيئة.

ترشح إليزابيث وارن، أستاذة القانون في جامعة هارفارد، حظي بدعم من لجنة حملة التغيير التقدمي، التي يمكنها ضخ ملايين الدولارات خلف ترشحها والعمل ضد منافسيها الديمقراطيين.

الادعاءات الخاصة بجذورها الهندية تلاحقها منذ حملتها الأولى للترشح لمجلس الشيوخ عام 2012.

في أكتوبر/ تشرين الأول، أثبتت النتائج أن إليزابيث وارن من السكان الأصليين، لكن خطوتها أغضبت قبائل من الهنود الأمريكيين الذين لا ينظرون إلى جذورهم من ناحية وراثية فقط، بل يعتبرون الصلة الأهم مع أصولهم خياراً ثقافياً.

جذور إليزابيث وارن تعرضت للتدقيق مرة أخرى الأسبوع الماضي مع اكتشاف أنها وصفت نفسها بأنها أمريكية هندية عند ملء استمارة للانضمام إلى نقابة المحامين في تكساس أوائل الثمانينات.

الرئيس دونالد ترمب أطلق على إليزابيث وارن ساخر اسم "بوكاهنتس" في إشارة إلى روايات عن ابنة زعيم قبيلة من الأمريكيين الأصليين حاربت الغزاة الإنجليز.

كوري بوكر:

أول أمريكي من أصول أفريقية ينتخب عضوا عن ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ الأمريكي.

بوكر، 49 عاما، عمل في السابق كرئيس لبلدية نيوآرك في الولاية.

بوكر يتمتع بشخصية قوية وحضور إعلامي، ويشبهه الكثيرون بالرئيس السابق باراك أوباما.

المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة 2016، هيلاري كلينتون فكرت في ترشيحه لمنصب نائب الرئيس.

كمالا هاريس:

تطمح عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا أن تكون أول رئيسة ذات أصول مختلطة غير بيضاء للولايات المتحدة.

هاريس، 54 عاما، هي ابنة باحثة هندية في الطب وخبير اقتصادي جامايكي.

هاريس أعلنت ترشحها في يوم ذكرى ميلاد مارتن لوثر كينغ في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.

كمالا هاريس، كانت مدعية عامة في مدينة سان فرانسيسكو بين عامي (2004 و2011) قبل انتخابها مدعية عامة لولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 2001 إلى 2017، لتصبح أول سيدة من أصول أفريقية ترأس جهات تطبيق القانون في الولاية.

شهدت فترة عملها مواجهة الشركات والمصارف الكبرى خلال الأزمة المالية عام 2008.

شقيقتها الصغرى مايا كانت مستشارة لهيلاري كلينتون خلال حملة 2016.

تولسي غابارد:

عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك.

تولسي غابارد، 37 عاما، هي أول هندوسية تنتخب في الكونغرس الأمريكي.

انتخبت كمالا غابارد، التي تنحدر من أصول من ساموا في هاواي، في الكونغرس منذ عام 2013.

دعمت بيرني ساندرز في 2016، وانسحبت من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي خلال الانتخابات بسبب قرار الحزب تقليل عدد المناظرات بين المرشحين الرئاسيين هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز في خطوة قال محللون إنها ساعدت كلينتون.

كمالا غابارد عارضت التدخل الأمريكي في الدول الأخرى، مثل سوريا، وذهبت لمقابلة بشار الأسد سرا في يناير/ كانون الثاني 2017 مما أثار انتقادات البعض داخل حزبها.

النائبة انتقدت إدارة الرئيس دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني لعدم انتهاجه موقفا أكثر صرامة مع السعودية بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي ودعمها السعودية في حرب اليمن.

لم تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن وجود تأييد كبير لكمالا غابارد، كما ظهرت مؤشرات على وجود مشكلات في حملتها الانتخابية الوليدة مثل استقالة مديرة الحملة بعد أسابيع من الخلافات.

جوليان كاسترو:

حفيد لمهاجرة مكسيكية، وسبق أن شغل منصب وزير في عهد الرئيس باراك أوباما.

كاسترو، 44 عاما، أعلن ترشحه باللغتين الإسبانية والإنجليزية في شهر يناير/ كانون الثاني في أوج الجدل حول قضية الهجرة.

يأمل كاسترو، رئيس بلدية سان انطونيو في ولاية تكساس، في أن يصبح أول رئيس ينحدر من أصول لاتينية للولايات المتحدة.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن السباق في المعسكر الديموقراطي غير مسبوق ويبدو صعباً، ولم تحسم الكثير من الأسماء الكبرى أمرها من الترشح بعد.

من بين الأسماء التي ينتظر أن تعلن ترشحها: جو بادين نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والمرشح السابق بيرني ساندرز الذي أخرجته هيلاري كلينتون من السباق عام 2016، ورئيس بلدية نيويورك سابقاً الملياردير مايكل بلومبرغ.