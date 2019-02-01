وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية بالضفة وغزة

قال مسؤول أمريكي (الجمعة) إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

التفاصيل

القرار مرتبط بموعد نهائي حتى يوم 31 من يناير/كانون الثاني بموجب قانون أمريكي جديد يجعل متلقى المساعدات الأجانب أكثر عرضة لدعاوى "مكافحة الإرهاب".

المسؤول الأمريكي: أوقفنا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات في الضفة الغربية وغزة وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

المسؤول: كل مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت.

لم يتضح إلى متى سيستمر وقف المساعدات.

المسؤول: لا توجد حاليا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، ولم يُتخذ قرار بشأن تعيين موظفين في المستقبل في بعثتها بالسفارة الأمريكية في القدس.

أمن الضفة الغربية

يعني حلول الموعد النهائي أيضا وقف مساعدات أمريكية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس والتي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في "الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية."

قالت مصادر دبلوماسية إن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين يحاولون التوصل إلى وسائل لإبقاء تدفق المال إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال يوفال شتاينتز عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن لراديو إسرائيل أمس الخميس "سنجد حلا لهذه الأمور. لن أخوض في تفاصيل".

رد فلسطيني

نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني: وقف وكالة التنمية الأمريكية للمساعدات سيكون له انعكاس سلبي على الجميع.

أبو ردينة: وقف المساعدات سوف يخلق أجواء سلبية ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

في غزة، دان إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقف المساعدات، مستنكرا ما وصفه بأنه "المال المُسيَّس".

خفض المساعدات

إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جاء بعد أن قال مسؤولون في الإغاثة الإنسانية بالضفة الغربية وغزة إنهم يواجهون بشكل عام تراجعا في حجم التمويل المقدم من المانحين على مستوى العالم.

خفضت واشنطن العام الماضي مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين، شملت تمويل جماعات تعمل في المجال الإنساني وتدعمها الوكالة.

نتيجة لذلك، تم تسريح عشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية وتوقفت برامج معنية بالصحة ومعالجة البطالة ومشاريع بنية تحتية.

في أغسطس/آب، أعلنت واشنطن وقف كل التمويل الذي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كانت الوكالة قد تلقت 364 مليون دولار من الولايات المتحدة في 2017.

في يناير كانون الثاني خفض برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني بسبب نقص التمويل.

خلفية