واشنطن تنسحب من معاهدة الصواريخ النووية مع روسيا

قالت الولايات المتحدة إنها ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا السبت وستنسحب منها في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها.

التفاصيل:

الرئيس الامريكي دونالد ترمب قال في بيان إنه ابتداء من السبت "ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة والتي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بالمعاهدة وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها".

البيان: الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في مؤتمر صحفي إن واشنطن ما زالت راغبة في الدخول في مفاوضات مع موسكو بشأن ضبط الأسلحة وإنها تأمل في أن تلتزم روسيا بالمعاهدة.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لبومبيو:

تأمل الولايات المتحدة أن تتمكن من إعادة علاقاتها مع روسيا إلى وضع أفضل.

الكرة في ملعب روسيا لتغيير مسارها الذي يتميز بالنشاطات المزعزعة للاستقرار ليس فقط في هذه المسألة ولكن في العديد من المسائل الأخرى.

إذا لم تعد روسيا للالتزام بالمعاهدة، فإنها ستكون منتهية.

الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مفاوضات مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة.

ستقدم الولايات المتحدة إخطارا رسميا لروسيا بانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة في غضون ستة أشهر.

حلف شمال الأطلسي:

حلف شمال الأطلسي أعلن تأييده الكامل لقرار الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسط المدى المبرمة مع موسكو.

الحلف قال في بيان إن "الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة ردا على مخاطر كبيرة على الأمن الأوربي الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج ونشر منظومة لإطلاق الصواريخ العابرة".

بيان الحلف اعتبر أن روسيا انتهكت هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن "الحلفاء يدعمون هذا العمل بالكامل".

الحلف دعا روسيا إلى الالتزام بمقتضيات المعاهدة.

الاتحاد الأوربي:

الاتحاد الأوربي حث الولايات المتحدة وروسيا على احترام كامل مقتضيات معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة.

الاتحاد قال إنه "لا يرغب في أن تتحول القارة الأوربية لساحة مواجهات بين واشنطن وموسكو".

خلفية: