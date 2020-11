موسكو تندد "بتنصل واشنطن من التزاماتها" بشأن المعاهدة النووية

نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نووية مهمة مع روسيا، قائلة إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن "للتنصل من التزاماتها الدولية".

التفاصيل:

اتفاقية جديدة:

مواقف دولية:

Totally agree with the US decision. Russia has an opportunity to choose a different path over the next 6 months, but if Moscow chooses to keep undermining the international rules based system, UK & allies are clear that Russia alone is responsible for the demise of the #INFTreaty https://t.co/fQGlJLj4zu

Yet another withdrawal from an accord by the Trump administration; this time the #INFTreaty. It's not just the #JCPOA or Iran: Seems this clique is allergic to anything w/ US signature on it. Message: Any deal with US govt is not worth the ink; even treaties ratified by Congress.

— Javad Zarif (@JZarif) February 1, 2019