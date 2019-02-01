موسكو تندد "بتنصل واشنطن من التزاماتها" بشأن المعاهدة النووية

نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة نووية مهمة مع روسيا، قائلة إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن "للتنصل من التزاماتها الدولية".

التفاصيل:

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صرحت لقناة التلفزيون العامة "روسيا 1″، إن الأمر ليس في "تحميل روسيا المسؤولية (…) بل في استراتيجية الولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها القانونية الدولية في مختلف المجالات".

زاخاروفا: الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل ولا صورة قمر اصطناعي ولا شهادة تثبت وجود انتهاك روسي.

زاخاروفا: يقولون لنا "ليست لدينا أسئلة (نريد طرحها عليكم) لا بد لكم من أن تدمروا كل شيء".

زاخاروفا: روسيا ما تزال موافقة على إجراء حوار حول المعاهدة.

زاخاروفا: إذا تخلت الولايات المتحدة بالفعل عن معاهدة الحد من الأسلحة المتوسطة المدى، فإن موسكو تحتفظ بحقها في الرد بالشكل المناسب.

اتفاقية جديدة:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه يريد إجراء محادثات تستهدف التوصل إلى اتفاقية جديدة للحد من الأسلحة.

تصريحات ترمب جاءت عقب إعلان واشنطن اعتزامها الانسحاب خلال ستة أشهر من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع موسكو.

ترمب قال للصحفيين في البيت الأبيض "يحدوني أمل في أن نتمكن من الاجتماع مع الجميع في غرفة واسعة وجميلة وإنجاز اتفاقية جديدة تكون أفضل بكثير. بالتأكيد أود أن أرى ذلك".

مواقف دولية:

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال إن الحلف سيواصل العمل مع روسيا لدفعها إلى احترام معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

ستولتنبرغ أوضح في تصريحات لإذاعة نرويجية أن تقارير المخابرات التي جُمعت من دول كثيرة على مدى عدة سنوات أظهرت أن روسيا تخرق المعاهدة.

وزير الخارجية البريطاني كتب على تويتر "اتفق تماما مع القرار الأمريكي. لدى روسيا فرصة لاختيار طريق مختلف خلال الأشهر الستة القادمة"، قائلا إن موسكو ستتحمل المسؤولية بمفردها إذا اختارت تقويض النظام العالمي.

Totally agree with the US decision. Russia has an opportunity to choose a different path over the next 6 months, but if Moscow chooses to keep undermining the international rules based system, UK & allies are clear that Russia alone is responsible for the demise of the #INFTreaty https://t.co/fQGlJLj4zu — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 1, 2019

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال إن روسيا ليست مستعدة لإعادة الثقة في معاهدة القوى النووية متوسطة المدى بعد أن قررت الولايات المتحدة تعليق التزامها بالمعاهدة.

ماس كتب على تويتر "بدون المعاهدة سيكون الأمن أقل".

الحكومة الفرنسية دعت روسيا لاستغلال فترة الستة أشهر التي حددتها الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة التاريخية.

وزارة الخارجية الفرنسية قالت في بيان إنها تأسف لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة، لكنها ستشجع على فتح حوار مع روسيا خلال فترة ستة أشهر والتشاور مع شركائها في حلف شمال الأطلسي.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سخر من القرار الأمريكي، قائلا إن "أي اتفاق مع (الحكومة) الأمريكية لا يستحق الحبر الذي يكتب به".

ظريف كتب على تويتر "انسحاب آخر من اتفاق من جانب إدارة ترمب.. هذه المرة معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى… رسالة: أي اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة لا يستحق الحبر (الذي يكتب به)؛ حتى المعاهدات التي يصادق عليها الكونغرس".

Yet another withdrawal from an accord by the Trump administration; this time the #INFTreaty. It's not just the #JCPOA or Iran: Seems this clique is allergic to anything w/ US signature on it. Message: Any deal with US govt is not worth the ink; even treaties ratified by Congress. — Javad Zarif (@JZarif) February 1, 2019

خلفية: