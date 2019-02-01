فنزويلا: غوايدو يعرض خطته للمستقبل ومادورو يكشف مؤامرة

كشف خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا في فنزويلا، خطته لإعادة إعمار البلاد في الوقت الذي أعلنت الحكومة أنها اعتقلت أشخاصا بعد اكتشافها تآمرهم للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو

واشتد التنافس بين الدول التي تريد بقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في السلطة وتلك التي تحاول إجباره على التنحي.

ما الجديد؟

زعيم المعارضة ورئيس البرلمان، غوايدو، قام بخطب ود حليفتي منافسه مادورو، روسيا والصين، ودولا أخرى، داعيا إياها إلى الاطمئنان على ما أنفقته من استثمارات في بلاده.

غوايدو قال، ليس مادورو بحامي فتزويلا ولا استثمارات أي طرف أجنبي فيها. فنزويلا غير صالحة للاستثمار الآن.

غوايدو: معدل التضخم في فنزويلا مليونان بالمئة وإنتاج النفط هبط من ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل إلى مليون برميل فقط يوميا.

غوايدو: ما يناسب روسيا والصين وبقية البلدان هو استقرار البلاد وتغيير في الحكومة.

غوايدو: لست أظن أنه بقي أي قدر من الولاء لنيكولاس مادورو. في بلادنا ديكتاتور بيده وسائل الترهيب والاضطهاد وعلينا التطلع إلى المستقبل.

زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو ندد بالترهيب الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته (رويترز)

وأفادت تقارير إخبارية، أن قوات أمنية فنزويلية انسحبت من محيط منزل عائلة رئيس البرلمان، خوان غوايدو، بعد لجوئه وعدد من أنصاره إليه.

وكان أفراد من الأمن الفنزويلي قد طوقوا منزل عائلة غوايدو في جنوب العاصمة كاراكاس.

وندد غوايدو، بالترهيب الذي تمارسه قوات الأمن بحق عائلته، وحمل الرئيس نيكولاس مادورو مسؤولية حياته.

وقال غوايدو إن القوات الخاصة اتجهت إلى منزله وسألت عن مكان زوجته. وأضاف أن الدكتاتورية تعتقد أنها ستنجح في ترهيبه، وفق تعبيره.

الحكومة تكشف مؤامرة:

الحكومة الفنزويلية قالت إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص بعد اكتشافها تآمرهم للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وزير الداخلية الفنزويلي، نيستور ريفيرول Néstor Reverol على موقع تويتر قائلا: جهاز الخدمة السرية كشف مؤامرة جديدة تشكل جزءا من محاولة للانقلاب على الحكم.

ريفيرول اتهم خوليو بورخيس، السياسي المعارض الذي يعيش في المنفى، بالتورط في المؤامرة.

https://twitter.com/NestorReverol/status/1091028106058584064?ref_src=twsrc%5Etfw

ريفيرول: ضابطان في الجيش اعُتقلا لتعاونهما مع مجموعة ممن وصفهم بالمأجورين الذين دخلوا البلاد من كولومبيا، وخططوا لتنفيذ عمليات اغتيال انتقائية لعدد من القادة السياسيين والعسكريين.

https://twitter.com/NestorReverol/status/1091027336621973510?ref_src=twsrc%5Etfw

موقف أوربي:

البرلمان الأوربي اعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.

المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، فيديريكا موغريني، قالت أمس إن دولاً في أوربا وأمريكا اللاتينية ستشكل مجموعة اتصال لدعم محاولات إجراء انتخابات ديمقراطية في فنزويلا.

موغريني: المجموعة ستضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال والسويد وهولندا والإكوادور وكوستاريكا وأوروغواي وبوليفيا.

موغريني: الغرض من مجموعة الاتصال الدولية واضح، وهو تمكين الفنزويليين من التعبير عن أنفسهم بشكل حر وديمقراطي من خلال إجراء انتخابات جديدة، هذا الأمر واضح ولا لبس فيه، وعليه فإن الأمر لا يتعلق بالوساطة أو إطلاق أشكال من الحوار. لقد شهدنا عمليات كهذه من قبل وكانت فقط للتسويف.

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني (رويترز)

الإمارات تشتري الذهب الفنزويلي:

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول كبير في فنزويلا أنها ستبيع في الأيام المقبلة 15 طنا من حيازات مصرفها المركزي من الذهب، لدولة الإمارات، مقابل سيولة نقدية باليورو.

بحسب المسؤول ذاته، فإن الهدف من هذه الخطة هو توفير سيولة نقدية لفنزويلا من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

المسؤول الذي اطلع على الخطة قال إن البيع من احتياطيات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بشحنة قدرها 3 أطنان.

تأتي هذه العملية في أعقاب تصدير فنزويلا ذهبا غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركيا ودولة الإمارات.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (رويترز)

تحذير أمريكي:

الحكومة الأمريكية حذرت روسيا ودولا أخرى من "نهب اللحظات الأخيرة" للنفط والذهب، بعدما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصدر كبير أن فنزويلا تعتزم بيع الذهب من بنكها المركزي للإمارات في الأيام المقبلة مقابل أموال نقدية باليورو.

مسؤول أمريكي كبير قال في إسطنبول إن الولايات المتحدة تراقب كذلك التجارة بين شريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا وفنزويلا وستتخذ إجراءات إذا رأت انتهاكا لأي عقوبات فرضتها على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، حذر سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، من إقدام شركة "نور كابيتال" الإماراتية على سرقة الذهب من فنزويلا.

روبيو قال في "تغريدة" على "تويتر" إن لدى الولايات المتحدة تقارير تفيد أن مواطنا فرنسيا يعمل لصالح الشركة موجود في كراكاس من أجل التنسيق لسرقة مزيد من الذهب الفنزويلي.

روبيو أضاف أنه يأمل أن تكون سفارة الإمارات قد أبلغت شركة "نور كابيتال" وأي خدمة لتأجير الطائرات بأن الإقدام على ذلك سيقابل بعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.

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