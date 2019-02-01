فنزويلا: غوايدو يعرض خطته للمستقبل ومادورو يكشف مؤامرة

البرلمان الأوربي اعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد.
المنسقة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، فيديريكا موغريني، قالت أمس إن دولاً في أوربا وأمريكا اللاتينية ستشكل مجموعة اتصال لدعم محاولات إجراء انتخابات ديمقراطية في فنزويلا.
موغريني: المجموعة ستضم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والبرتغال والسويد وهولندا والإكوادور وكوستاريكا وأوروغواي وبوليفيا.
موغريني: الغرض من مجموعة الاتصال الدولية واضح، وهو تمكين الفنزويليين من التعبير عن أنفسهم بشكل حر وديمقراطي من خلال إجراء انتخابات جديدة، هذا الأمر واضح ولا لبس فيه، وعليه فإن الأمر لا يتعلق بالوساطة أو إطلاق أشكال من الحوار. لقد شهدنا عمليات كهذه من قبل وكانت فقط للتسويف.
الإمارات تشتري الذهب الفنزويلي:
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول كبير في فنزويلا أنها ستبيع في الأيام المقبلة 15 طنا من حيازات مصرفها المركزي من الذهب، لدولة الإمارات، مقابل سيولة نقدية باليورو.
بحسب المسؤول ذاته، فإن الهدف من هذه الخطة هو توفير سيولة نقدية لفنزويلا من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المسؤول الذي اطلع على الخطة قال إن البيع من احتياطيات الذهب لدعم العملة الفنزويلية بدأ في 26 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بشحنة قدرها 3 أطنان.
تأتي هذه العملية في أعقاب تصدير فنزويلا ذهبا غير منقى بقيمة 900 مليون دولار العام الماضي إلى تركيا ودولة الإمارات.
تحذير أمريكي:
الحكومة الأمريكية حذرت روسيا ودولا أخرى من "نهب اللحظات الأخيرة" للنفط والذهب، بعدما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصدر كبير أن فنزويلا تعتزم بيع الذهب من بنكها المركزي للإمارات في الأيام المقبلة مقابل أموال نقدية باليورو.
مسؤول أمريكي كبير قال في إسطنبول إن الولايات المتحدة تراقب كذلك التجارة بين شريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا وفنزويلا وستتخذ إجراءات إذا رأت انتهاكا لأي عقوبات فرضتها على الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.
السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، حذر سفارة الإمارات في الولايات المتحدة، من إقدام شركة "نور كابيتال" الإماراتية على سرقة الذهب من فنزويلا.
روبيو قال في "تغريدة" على "تويتر" إن لدى الولايات المتحدة تقارير تفيد أن مواطنا فرنسيا يعمل لصالح الشركة موجود في كراكاس من أجل التنسيق لسرقة مزيد من الذهب الفنزويلي.
روبيو أضاف أنه يأمل أن تكون سفارة الإمارات قد أبلغت شركة "نور كابيتال" وأي خدمة لتأجير الطائرات بأن الإقدام على ذلك سيقابل بعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.
خلفية:
تقود الولايات المتحدة ضغوطا مكثفة إلى جانب معظم دول نصف الكرة الغربي للاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا شرعيا لفنزويلا، قائلين إن مادورو سرق فوزه بالفترة الثانية له في الحكم.
فرضت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عقوبات واسعة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) بهدف الضغط على مادورو للتنحي.
خبير من الأمم المتحدة حذر من أن العقوبات النفطية الأمريكية قد تزيد الأزمة الإنسانية سوءا.
تولى مادورو البالغ من العمر 56 عاما السلطة عام 2013، وسبق أن كان زعيما نقابيا وقائد حافلة ووزيرا للخارجية. وواجه موجات احتجاج في السنوات القليلة الماضية في ظل الارتفاع الشديد للتضخم والنقص الحاد في السلع الغذائية.
في ظل ما تعانيه فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة، اجتذب الصراع السياسي أيضا دولا أوربية ومن أمريكا اللاتينية وكذلك أطرافا من الشرق الأوسط.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقف إلى جانب مادورو وأجرى اتصالا هاتفيا به الأسبوع الماضي تعبيرا عن الدعم.
مادورو يقول إنه سيكمل فترته الثانية ومدتها ست سنوات، ويتهم المعارضة بمحاولة تنفيذ انقلاب بدعم من الولايات المتحدة.