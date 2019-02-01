شاهد: إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إصابة 32 متظاهرا فلسطينيا، برصاص جيش الاحتلال شرقي القطاع خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة.

التفاصيل:

الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال في بيان "أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال الجمعة الـ45 لمسيرات العودة شرقي قطاع غزة".

البيان: عشرات آخرون أصيبوا بالإغماء أو الاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

البيان: من بين المصابين صحفي محلي ومسعفة أصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه شرقي رفح في جنوب القطاع.

خلفية:

احتجاجات اليوم حملت شعار "أسرانا ليسوا وحدهم" في إشارة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

بدأت مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار الماضي، وسقط خلالها أكثر من 250 شهيدا و 26 ألف مصاب.

الاحتجاجات تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2007.

الهيئة العليا لمسيرات العودة قالت الجمعة إنها لن تخضع للابتزاز والمماطلة حتى تحقيق أهداف المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

الهيئة أكدت في بيان على استمرار المسيرات "بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية وبرنامجها الأسبوعي المعتاد حتى تحقيق أهدافها".

الهيئة وجهت "نداءً إلى الحركات التضامنية ومنظمات المجتمع المدني وكل أحرار العالم والمؤمنين بحقوق الإنسان بضرورة إعلان يوم 30 مارس/ آذار القادم، الذكرى السنوية الأولى لبدء مسيرات العودة، يوماً عالمياً للتضامن مع مطالب كسر حصار غزة".

الهيئة: مسيرات العودة أداة نضالية ستظل درعا من دروع الشعب الفلسطيني وسلاحا من أسلحته الفعالة لن نتخلى عنها مهما عظمت التضحيات واشتد العدوان والحصار.

مباحثات سياسية: