تركيا: المحققة الأممية تشتبه بـ"ابن سلمان" في مقتل خاشقجي

قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أقطاي، إن مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد وفريقها يشتبهان في أن ولي العهد السعودي هو المتهم الأول في جريمة قتل خاشقجي.

وأضاف في تصريحات عقب لقائه مع المقررة الأممية في مقر حزب العدالة والتنمية، أن فريق التحقيق استمع إلى شهادته كصديق للصحفي جمال خاشقجي، وأن فريق التحقيق طلب المساعدة من تركيا من أجل الوصول إلى الحقيقة بشكل موضوعي.

التفاصيل:

أقطاي، قال عقب اجتماع مع المقررة الأممية في أنقرة أغنيس كالامارد، إنه سيتم إسماعها التسجيلات الصوتية المتعلقة بالجريمة، لكن دون ان تسلم لها.

أقطاي: "لقد بين وفد الأمم المتحدة أنهم يهدفون إلى إيصال الحقائق والأدلة في قضية خاشقجي إلى الضمير العالمي، ولقد استمعوا إلى شهادتي كصديق لخاشقجي".

أقطاي: "لا يوجد لدينا أمل في الوصول إلى العدالة طالما أن المتهم الأول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستطيع التحكم في كل مفاصل الدولة هناك. ومحققي الأمم المتحدة لديهم نفس الشبهات، وهم يحاولون الوصول إلى الحقيقية بشكل موضوعي، ولذا يطلبون المساعدة من تركيا، وقد قامت تركيا بفتح أبوابها أمامهم".

المقررة الأممية في أنقرة تجري لقاءات خاصة مع بعض السياسيين، من بينهم فخر الدين ألطون، رئيس المكتب الاعلامي في الرئاسة التركية، وبعض الشخصيات الأخرى بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي.

المقررة الأممية كانت أعربت عقب اجتماع مغلق مع خديجة جنكير، خطيبة خاشقجي، عن رضاها التام عن سير التحقيقات في جريمة قتل خاشقجي.

أغنيس كالامارد: "أجرينا اجتماعات جيدة في تركيا ما زلنا نشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لم نتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي طلبناها والتي تتعلق بالتحقيق في مقتل خاشقجي.

كالامارد: مازلنا نأمل بأن تفي السلطات بالتزاماتها وتسلمنا بعض المعلومات المتعلقة بتحقيقات الشرطة، ونأمل أن يحدث هذا لنكون قادرين على إجراء تحقيق كامل وناجح في هذه القضية.

المقررة الأممية في أنقرة أغنيس كالامارد (غيتي)

تصريحات وزير العدل:

وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، قال في لقاء مع قناة "تي آر تي" التركية، إن أنقرة ستواصل متابعة قضية خاشقجي ولن تسمح بالتستر عليها.

غل: قضية خاشقجي ليست قضية خاصة بتركيا فقط، بل العالم كله يهتم بها.

تصريحات ألطون:

رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وصف جريمة اغتيال خاشقجي بأنها حادثة غير مسبوقة في التاريخ من حيث مكان ومدى وحشية ارتكابها.

ألطون: من المثير أن بعض الدول والمؤسسات الدولية والإعلامية حاولت منذ البداية التستر على هذه الجريمة.

ألطون أشار في مقال نشرته مجلة دورية تركية إلى أن أنقرة شهدت محاولات اتهامها بالجريمة عن طريق تحريف الوقائع والأحداث المتعلقة بالجريمة مما يظهر في الحقيقة أن الجريمة كان مخططا لها مسبقا بكافة مراحلها.

ألطون: تركيا استخدمت كل امكاناتها المتاحة لإظهار ملابسات الجريمة البشعة بكل جوانبها، وزودت الدول المعنية عن طريق القنوات الدبلوماسية بتفاصيلها.

ألطون: تركيا عبر وسائل الإعلام العالمية جعلت الجريمة تحظى باهتمام كبير في الرأي العام العالمي وشكلت ضغوطا على السلطات السعودية.

خلفيات:

الجمعة الماضي، أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن المقررة الأممية الخاصة، أغنيس كالامارد، ستزور تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يرافق كالامارد، في زيارتها، المحامية البريطانية، هيلينا كينيدي، ودوارتي نونو فييرا، الرئيس السابق للأكاديمية العالمية للطب الشرعي.

حتى الآن، وبعد أربعة أشهر من مقتله، لم يعثر بعد على جثة خاشقجي الذي كان يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ينتقد فيها السلطات السعودية.

أغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطرة، ولطخ سمعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يتهمه مسؤولون أمريكيون وأتراك بالوقوف خلف عملية القتل.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان