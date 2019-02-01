البنتاغون: تنظيم الدولة يسعى لإنشاء هيئة خلافة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن مسودة تقرير للبنتاغون نبهت إلى أنه من دون ممارسة ضغوط على تنظيم الدولة، فإنه قد يستعيد مناطق كانت تحت سيطرته خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهرا.

ماذا جاء في التقرير؟

حسب مصادر اطلعت على مضمونه فإن تنظيم الدولة يسعى لإنشاء هيئة خلافة في مناطق معينة.

التقرير الذي يتوقع صدوره الأسبوع المقبل، ذكر أن من المرجح أن ينجح التنظيم في مشروعه إذا بقيت مناطق عديدة غيرَ خاضعة لسيطرة الجيش السوري وتراجعَ الضغط العسكري عليه.

يقيم التقرير الوضع على الأرض منذ إعلان الرئيس الأمريكي ترمب سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا في منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018.

مجلس الشيوخ يتحدى ترمب

في تحد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تبنى مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، أمس الخميس، تعديلا على مشروع قانون يقيد خططه لأي سحب فوري للقوات من سوريا وأفغانستان.

يقر التعديل بالتقدم الذي تم إحرازه في مواجهة الدولة والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه يحذر من أن "انسحابا متعجلا" من دون جهود فعالة لتأمين المكاسب ربما يقوض استقرار المنطقة ويوجد فراغا قد تسده إيران أو روسيا.

يطالب التعديل إدارة ترمب بالإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق "هزيمة دائمة" بالتنظيمين قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

تصويت مجلس الشيوخ جاء بواقع 68 صوتا مقابل 23 لصالح التعديل غير الملزم الذي صاغه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل.

يتوقع إضافة التعديل إلى مشروع أمني أوسع بشأن الشرق الأوسط من المرجح طرحه لتصويت نهائي في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

مجلس الشيوخ يعارض خطط سحب القوات من سوريا

تنظيم الدولة إلى العراق:

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها، الخميس، كشفت عن فرار بعض مسلحي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق، مستخدمين شبكات تهريب قديمة ويتظاهرون بأنهم رعاة غنم يسافرون عبر الحدود.

الصحيفة تنقل عن مسؤولين عسكريين عراقيين القول إن العراق سارع إلى تعزيز حدوده مع سوريا وسط مخاوف من أن يعيد أعضاء تنظيم الدولة تنظيم صفوفهم وتهديد أمن البلاد.

المسؤولون قالوا إن بغداد أرسلت في الأسابيع الأخيرة المزيد من القوات إلى الحدود واستخدمت المدفعية والطائرات الحربية لضرب مقاتلي تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية.

خلفية:

يأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه القوات المدعومة من الولايات المتحدة (قوات سوريا الديمقراطية) من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

قوات سوريا الديمقراطية قالت إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم ما أرغمها على الإبطاء من تقدمها حماية للمدنيين.

قوات سوريا الديمقراطية المدعومة قالت إنها هزمت "تنظيم الدولة الإسلامية" في معقله السابق بالرقة