يمنيون يطالبون الإمارات بمغادرة سواحلهم

تفاعل ناشطون يمنيون مع وسم (#طرد_الامارات_من_سواحلنا)، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالبتهم لدولة الإمارات بمغادرة الشواطئ اليمنية.

يأتي ذلك بسبب القرارات التي تتخذها أبو ظبي، بمنع الصيادين من الصيد في البحر الأحمر والعربي التابعين لليمن.

ورأى كثير من المغردين اليمنيين أن هذه القضية مهمة وجوهرية ويجب التعامل معها بحزم، خصوصًا بعد منع الصيادين اليمنيين من الصيد في الكثير من المناطق اليمنية.

ونظم عدد من الصيادين اليمنيين بمدينة شحير بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وقفة احتجاجية بسبب منعهم من الصيد في البحر العربي من قبل قوات التحالف السعودي الإماراتي.

واتهم صحفي يمني الإمارات بجرف السواحل اليمنية عبر وجود ثماني شركات إماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميًا إلى الإمارات، حسب تغريدته.

والإمارات هي ثاني أبرز دولة في التحالف بقيادة السعودية، الذي ينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومرارًا اتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات بامتلاك أجندة مصالح خاصة تنتهك سيادة اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم الشرعية وإسقاط انقلاب الحوثيين، فيما تنفي أبو ظبي صحة هذه الاتهامات.

https://twitter.com/Yemen_wa1/status/1203728967620071425?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/M_rimS/status/1203719495946317824?ref_src=twsrc%5Etfw

مطامع الإمارات بموانئ اليمن وخصوصا ميناء عدن ليست وليدة اليوم أو ناتج عن تدخلها العسكري، بل ان مطامعها منذو بداية التسعينيات عقب الوحدة فعندما اقرت الحكومة يومئذ انشاء منطقة التجارة الحرة اثار هذا القرار مخاوف ابوظبي من ان ينعكس سلباََ على حركة ميناء دبي#طرد_الامارات_من_سواحلنا — Azzam Dabwan (@AzzamDab) December 8, 2019

اليمن يتكبدخسائرإقتصاديه فادحه تقدر ب5مليارات دولار سنويآ جراءسيطره الأمارات علئ تسعة مواقع اقتصاديه سياديه وعدم خوضهاللدوله اليمنيه أدى ذالك الئ تعطيل اقتصاد البلد

وتتمثل في المخاوباب المندب وميناء ومطارعدن ومطارالريان وميناء بلحاف سقطرئ وجزيره ميون#طرد_الامارات_من_سواحلنا — محـمـدقـحطـان الصعــدي🇾🇪 (@MohammedQhtaan) December 8, 2019

الإمارات ماتزال تعبث بارضنا ومياهنا وتنهب وتسلب وتقتل

فلابد من اقتلاعها #الامارات_داعم_للارهاب #طرد_الامارات_من_سواحلنا — mahmood mhammed (@huribi) December 8, 2019

امارات الشر لم تكتفي بعرقلة التنمية ودعم الارهاب وحسب بل نهبت الأثار والاشجار النادرة والثروة السمكية وجرائم لا تعد بحق الانسان اليمني العظيم ، ولكي يعرف الجميع لماذا #طرد_الامارات_من_سواحلنا لأن وجود هذه الدويلة يشكل خطراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واخلاقياً على اليمن العظيم — 🇾🇪Mohammed Al-Hadai🇾🇪 (@GrYemen) December 8, 2019

-اسماك اليمن تنهب بواسطة سفن اماراتية

-الصيادين اليمنيين ممنوعين من الاصطياد السواحل اليمنية

-احتجاز سفينة إماراتية عشرات الصيادين اليمنيين من المياه اليمنية ونقلهم لميناء "عصب الإريتري"،ومنه إلى معتقلات للسلطات الاريتيرية#طرد_الامارات_من_سواحلنا#الامارات_داعم_للارهاب pic.twitter.com/0X4YeZFOT4 — علي حميد (@AliHumid2) December 8, 2019

منع الصيادين اليمنيين من الصيد في سواحلهم في المكلا وعدن والمخا والخوخة ..يبرره وجود ثمان شركات اماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميا إلى الامارات

أخذت الامارات أضعاف مما أعطت وهذا هو مفهوم الفزعة لديها #طرد_الامارات_من_سواحلنا pic.twitter.com/zxg3cnBH1f — يحيى السقير (@yahia9711) December 8, 2019

https://twitter.com/abdalla29485324/status/1203734644459483138?ref_src=twsrc%5Etfw