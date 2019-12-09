البث الحي
سياسة

يمنيون يطالبون الإمارات بمغادرة سواحلهم

للسنة الرابعة وصيادو شحير وحضرموت ممنوعون من الصيد في بحرهم
للسنة الرابعة وصيادو شحير وحضرموت ممنوعون من الصيد في بحرهم
9/12/2019

تفاعل ناشطون يمنيون مع وسم (#طرد_الامارات_من_سواحلنا)، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مطالبتهم لدولة الإمارات بمغادرة الشواطئ اليمنية.

يأتي ذلك بسبب القرارات التي تتخذها أبو ظبي، بمنع الصيادين من الصيد في البحر الأحمر والعربي التابعين لليمن.

ورأى كثير من المغردين اليمنيين أن هذه القضية مهمة وجوهرية ويجب التعامل معها بحزم، خصوصًا بعد منع الصيادين اليمنيين من الصيد في الكثير من المناطق اليمنية.

ونظم عدد من الصيادين اليمنيين بمدينة شحير بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وقفة احتجاجية بسبب منعهم من الصيد في البحر العربي من قبل قوات التحالف السعودي الإماراتي.

واتهم صحفي يمني الإمارات بجرف السواحل اليمنية عبر وجود ثماني شركات إماراتية للصيد الجائر وشحن سفينة أسماك يوميًا إلى الإمارات، حسب تغريدته.

والإمارات هي ثاني أبرز دولة في التحالف بقيادة السعودية، الذي ينفذ منذ 2015 عمليات عسكرية في اليمن دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ومرارًا اتهم مسؤولون يمنيون، الإمارات بامتلاك أجندة مصالح خاصة تنتهك سيادة اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف المعلنة، وهي دعم الشرعية وإسقاط انقلاب الحوثيين، فيما تنفي أبو ظبي صحة هذه الاتهامات.

https://twitter.com/Yemen_wa1/status/1203728967620071425?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/M_rimS/status/1203719495946317824?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/abdalla29485324/status/1203734644459483138?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)