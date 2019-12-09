محكمة أردنية تسجن اثنين خططا لهجمات على إسرائيل

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكمين بالسجن بحق اثنين من الأردنيين خطط أحدهما لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها عام 2018، بينما خطط الثاني لهجمات داخل إسرائيل.
التفاصيل
- أصدرت المحكمة حكما بالسجن 8 سنوات على خالد أبو ريا، 33 عاما، بتهمة "التهديد بالقيام بأعمال إرهابية تزعزع النظام العام وترويع الأشخاص".
- قُبض على أبو ريا في في يوليو/ تموز 2018 بتهمة التخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية وموظفيها.
- ذكرت لائحة الاتهام أنه "إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وخلال شهر يونيو/ حزيران 2018 تولدت لدى أبو ريا فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان".
- أضافت المحكمة أن أبو ريا أعد "خطة لتنفيذ العملية باستخدام سلاح ناري (…) لإطلاق عيارات نارية على السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين".
- حسب المحكمة استفتى أبو ريا شيوخاً في جواز تنفيذه الاعتداء، قبل أن يُقبض عليه.
- كما أصدرت المحكمة حكما بالسَجن 3 سنوات على أردني آخر يدعى منير إبراهيم، 27 عاما، بعد إدانته بتهمة "التهديد باستخدام العنف".
- حسب لائحة الاتهام قرر إبراهيم تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود إسرائيليين وعاين منطقة المغطس قرب البحر الميت "كونها قريبة من الجانب الإسرائيلي من أجل التسلل من خلالها".
- أوضحت المحكمة أنه قُبض على إبراهيم في أغسطس/ آب 2018، بينما كان يحاول التسلل من خلال الأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود الأردنية وإسرائيل في منطقة البحر الميت.
خلفيات
- في 6 من ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
- في مايو/ آيار 2018، نقلت واشنطن سفارتها في إسرائيل إلى القدس.
- في العام 2017، اندلعت أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل عندما قتل أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان اثنين من الأردنيين، في عمل وصفته إسرائيل بالدفاع عن النفس.
- عقب الحادث، عاد الحارس وغيره من موظفي السفارة إلى إسرائيل حيث أغلقت السفارة في عمان لعدة أشهر.
- يحاكم أحد الإسرائيليين في الأردن بتهمة التسلل بشكل غير قانوني وحيازة مخدرات.
- يرتبط الأردن بإسرائيل بمعاهدة سلام منذ العام 1994.