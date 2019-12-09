كامل الوزير: السيسي وعد بترقيتي لفريق إذا وجدنا حقل غاز (فيديو)

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يهاتفه أكثر من مرة يوميا بعد صلاة الفجر، للمتابعة والاطمئنان على سير العمل في حفر أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع الإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، أنه أخبر السيسي ذات مرة بوجود غاز يعترض العمال، فرد عليه الرئيس بأنه لو صح وجود حقل غاز بالمكان، فإنه سيرقيه لرتبة "فريق".

وقال الوزير إنه إنه بكى في اليوم الأول لبدء أعمال الحفر في مشاريع أنفاق قناة السويس يوم 7 أغسطس/آب 2018، بعد تعرض ماكينات الحفر للتعطل، وقال "بكيت بعد توقف ماكينات الحفر بالإسماعيلية في أول يوم وكان ذلك بعد صلاة الفجر مباشرة، وقال لي الرئيس: وحياة دموعك يا كامل ربنا هيو فقنا وننجح"، وفق تعبيره.

كامل الوزير : اكتشفنا وجود غاز خلال عمليات حفر أنفاق بورسعيد .. والرئيس السيسي وعدني بترقيتي لرتبة فريق#كامل_الوزير #أحمد_موسى #صدى_البلد #قناة_صدى_البلد pic.twitter.com/XFp7bCq0mS — صدى البلد (@baladtv) December 7, 2019

وتابع الوزير "الرئيس كان عارف ومتابع كل تفصيلة وكل هفوة، كان بيعرف أسماء العمال والمقاولين بالاسم، وهوا ده سر النجاح".

وقال الوزير إن الألمان استدعوا اللواء أحمد فودة الذي عمل مساعدًا للفريق كامل الوزير وقت حفر الأنفاق، لتكريمه في برلين وإلقاء محاضرات للألمان، موضحًا أن الخبرة المصرية مسجلة في ألمانيا.

وأضاف أن المستشارة أنغيلا ميركل طلبت المصريين للعمل في ألمانيا والحصول على الجنسية الألمانية، لافتًا إلى أن صاحب شركة ألمانية كبرى للمقاولات قال عن المصريين "لم أرى في حياتي شعب ذكي ولديه إصرار مثل المصريين".

وقال الوزير إنه سيذكر السيسي في مذكراته ويتحدث عن علاقته بالله، وسعيه للحفاظ على مصالح الشعب المصري، وفق تعبيره.

يشار إلى أن السيسي، أصدر في مارس/آذار الماضي، قرارًا بترقية اللواء كامل الوزير، إلى رتبة فريق، وكان الوزير يشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وفي مايو/أيار الماضي افتتح السيسي أنفاق قناة السويس.