البث الحي
سياسة

فنلندا تنتخب أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا
سانا مارين، رئيسة وزراء فنلندا
9/12/2019

انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، هي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.

التفاصيل
  • وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف أنتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.
  • وقالت مارين: يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة.
  • وتجنبت مارين الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.    
  • مارين: "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".    
  • وباتت مارين أيضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.
  • وكان حزب مارين قد فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان الماضي على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الغارديان: انتهاكات حقوق الإنسان وقتل خاشقجي وحرب اليمن تعزل السعودية

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

قلق أممي جراء اعتقال قيادات منظمة حقوقية في مصر

قلق أممي جراء قيام السلطات المصرية باعتقال 3 قيادات بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (التواصل الاجتماعي)

الجحيم على الأرض.. أمريكي يوثّق حرائق مهولة في كاليفورنيا (فيديو)

حرائق مهولة في كاليفورنيا (موافع التواصل)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)