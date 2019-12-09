فنلندا تنتخب أصغر رئيسة وزراء في تاريخها

انتخب الاشتراكيون الديموقراطيون في فنلندا الأحد أصغر رئيس وزراء في تاريخ البلاد، هي وزيرة نقل سابقة وتبلغ من العمر 34 عاماً.
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- وفازت سانا مارين في الانتخابات بهامش ضيق لتخلف أنتي ريني المنتهية ولايته بعدما استقال الثلاثاء إثر خسارته ثقة حزبه على خلفية إدارته لإضراب في البريد.
- وقالت مارين: يقع على عاتقنا الكثير من العمل لاستعادة الثقة.
- وتجنبت مارين الإجابة على أسئلة بشأن عمرها.
- مارين: "لم أفكّر يوماً بعمري أو بكوني امرأة، أفكّر بالأسباب التي دفعتني إلى السياسة وبالأشياء التي بفضلها اكتسبنا ثقة الناخبين".
- وباتت مارين أيضاً من بين أصغر رؤساء الحكومات في العالم، متقدمة على رئيس الوزراء الأوكراني أولكسي غونتشاروك البالغ 35 عاماً.
- وكان حزب مارين قد فاز في الانتخابات التشريعية في أبريل/نيسان الماضي على خلفية تقديم وعود بإنهاء سنوات من التقشف قادها الوسط لإخراج فنلندا من الركود.