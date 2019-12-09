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سياسة

"شيك على بياض" حملة بايدن تهاجم سياسة ترمب تجاه السعودية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
9/12/2019

شنت الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية جو بايدن هجوما على الرئيس دونالد ترمب داعية إلى إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية.

جاء الهجوم في بيان للحملة، الأحد، نشرته وكالة رويترز في وقت يواجه فيه ترمب ضغوطا بسبب النهج الذي تتبعه إدارته مع الرياض، بعد أن قال مسؤولون في جهات لإنفاذ القانون إن ضابطا برتبة ملازم في سلاح الجو السعودي قتل ثلاثة أشخاص في قاعدة للبحرية الأمريكية في بنساكولا بولاية فلوريدا قبل أن يُردى قتيلا.

وكان منفذ الهجوم في القاعدة يشارك في برنامج تدريبي بالبحرية الأمريكية يهدف إلى تعزيز العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة.

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وسلطت الواقعة الضوء على علاقات إدارة ترمب القوية بالسعوديين في الوقت الذي تستمر فيه تداعيات مقتل جمال خاشقجي كاتب الأعمدة في صحيفة واشنطن بوست داخل القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية بالإضافة إلى دور السعودية في حرب اليمن والتوتر مع إيران.

منفذ الهجوم ضابط الطيران في سلاح الجو السعودي، ملازم ثان محمد سعيد الشمراني
"شيك على بياض"

وقال المتحدث باسم الحملة تي.جيه داكلو إن إدارة ترمب حررت للمملكة العربية السعودية "شيكا على بياض للتصرف بحصانة حول العالم".

وأضاف المتحدث أن بايدن "سيعيد تقييم علاقتنا مع السعودية للتأكد من أنها متسقة تماما مع القيم والأولويات الأمريكية" إذا تمكن من الفوز على ترمب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأضاف المتحدث أن بايدن يعتقد أن التحقيق في حادث فلوريدا يجب أن يمضي في مساره.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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