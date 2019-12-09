شاهد: نائب تونسي يرفع شعار رابعة للاعتراض على نائبة مثيرة للجدل

نشر نائب تونسي على صفحته على فيسبوك فيديو يظهر رفعه شعار رابعة أمام عدسات التلفزيون احتجاجا على إلقاء نائبة تونسية مثيرة للجدل كلمتها أمام البرلمان.
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- أظهرت لقطات تلفزيونية النائب راشد الخياري وهو يقف أمام كاميرا التلفزيون التونسي ليحجب الرؤية عن النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وإحدى المترشحات للانتخابات الرئاسية بتونس مؤخرا.
- ويأتي تصرف الخياري وبعض زملائه في ائتلاف الكرامة، احتجاجا على دعوة موسي لتقديم مداخلتها بعد انتهاء بقية رؤساء الكتل من مداخلاتهم، معتبرين أنها لم تسجل حضورها منذ بداية الجلسة وليس من حقها الجلوس في الأماكن المخصصة لأعضاء الحكومة.