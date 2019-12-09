شاهد: نائب تونسي يرفع شعار رابعة للاعتراض على نائبة مثيرة للجدل

نشر نائب تونسي على صفحته على فيسبوك فيديو يظهر رفعه شعار رابعة أمام عدسات التلفزيون احتجاجا على إلقاء نائبة تونسية مثيرة للجدل كلمتها أمام البرلمان.

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